ATP Estoril: Dominic Thiem vs Sebastian Ofner im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem und Sebastian Ofner treffen in der ersten Runde des ATP-Turniers in Estoril aufeinander. Ab ca. 14:30 Uhr live im TV und Livestream auf Sky und im Liveticker bei uns!

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 04.04.2023, 11:23 Uhr

© GEPA pictures Die Österreicher Sebastian Ofner und Dominic Thiem sind zuletzt zweimal in Kitzbühel aufeinander getroffen

Ein Österreicher-Duell auf der ATP-Tour - das gibt es nicht jeden Tag. Diesmal ist es beim ATP-Tour-250-Turnier in Estoril so weit. Die aktuelle Nummer eins Dominic Thiem (ATP-Nr. 111) bekommt es in der ersten Runde des porugiesischen Sandplatz-Klassikers mit der derzeit heimischen Nummer drei Sebastian Ofner (ATP-Nr. 122) zu tun. Während der Lichtenwörther kaum herzeigbare Erfolge in der laufenden Saison aufzuweisen hat, konnte der Steirer 2023 bereits drei ATP-Challenger-Finals erreichen. Beim Sandplatz-Event in Zadar Ende März holte er gar den Titel.

H2H: Thiem vs Ofner 2:0

Im Head-to-head der beiden ÖTV-Spieler führt Thiem mit 2:0 - beide Begegnungen der beiden fanden beim österreichischen Sandplatz-Spektakel in Kitzbühel im Achtelfinale statt. 2019 setzte sich der Niederösterreicher in zwei Sätzen durch, im Vorjahr ging es beim 6:2.-3:6, 6:3-Erfolg Thiems über die gesamte Länge.

Thiem gegen Ofner - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Sebastian Ofner gibt es ab ca. 14:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau aus Estoril.