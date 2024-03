ATP Miami: Hanfmann gewinnt Drei-Satz-Krimi

Nach einem Drei-Satz-Krimi steht Yannik Hanfmann in der dritten Runde der Miami Open. Kurz vor knapp gelang es dem Deutschen, das Match zu drehen und Adrian Mannarino mit 3:6 7:6 (7:1) und 6:4 zu besiegen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 24.03.2024, 19:04 Uhr

Yannik Hanfmann steht als zweiter Deutscher, neben Jan-Lennard Struff, in der dritten Runde des Master-1000er-Turniers. Und wie schon in der ersten Runde musste er sich durch drei knappe Sätze durchkämpfen. Anfänglich sah es schlecht für den 32-jährigen Hanfmann aus. Mannarino hatte die Kontrolle über das Match und Hanfmann konnte sich nur fügen. Der erste Satz ging also relativ zügig an den Franzosen. Hanfmann blieb aber unbeeindruckt und brachte sein Aufschlag konstant durch, trotz vieler Breakchancen für Mannarino. So trafen sich die Spieler im Tiebreak wieder, in dem der Deutsche keinen langen Prozess machte und diesen mit 7:1 für sich entschied.

Hanfmann startete darafhin mit viel Schwung in den entscheidenen Satz. Beim 2:1 für den Deutschen erspielte sich dieser seine erste Breakchance des Matches und verwandelte diese auch direkt, sodass er mit 3:1 in Führung ging. Doch für den erfahrenden Mannarino war das Spiel noch längst nicht verloren und er kämpfte sich bis zum 4:4 wieder zurück. Doch Hanfmann ließ sich das hart erarbeitete Match nicht mehr nehmen und verwandelte bei 5:4 und 40:30 seinen ersten Matchball. Als nächstes trifft der ungesetzte Deutsche auf Grigor Dimitrov oder Alejandro Tablio.

