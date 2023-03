ATP Miami: Kevin Krawietz erreicht mit Fabrice Martin das Doppel-Halbfinale

Kevin Krawietz kommt mit Doppel-Partner Fabrice Martin immer näher an den Turniersieg beim ATP-Masters-1000-Event in Miami ran. Der Deutsche und sein französischer Partner stehen schon im Halbfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.03.2023, 07:30 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Kevin Krawietz steht in Miami mit Fabrice Martin im Halbfinale

Im Einzel haben sich die deutschen Wettstreiter in Mimai längst verabschiedet, im Doppel aber stehen die Chancen auf den Titel gar nicht mal schlecht. Denn Kevin Krawietz und sein französischer Partner Fabrice Martin haben sich am Mittwoch einen Platz in der Vorschlussrunde erspielt. Kraietz und Matin gewannen gegen Tommy Paul und Ben Shelton mit 6:3 und 7:5 und spielen im Halbfinale gegen Nicolas Mahut und Austin Krajicek.

Die Partnerschaft mit Martin ist zeitlich begrenzt. Denn Krawietz´ neuer Stammpartner Tim Pütz legt lediglich eine Vaterschaftspause ein, hat auf den Trip zu den Turnieren des Sunshine Doubles verzichtet.

In Miami scheint im Doppel alles möglich: Denn das Nummer-Eins-Paar Wesley Koolhof und Neal Skupski ist ebenso bereits ausgeschieden wie die Nummer zwei, Rajeev Ram und Joe Salisbury.

Hier das Doppel-Tableau in Miami