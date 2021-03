ATP Miami: Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer sorgen für historische Absenz

Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer werden beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami nicht an den Start gehen - und sorgen somit für das Ende einer schier unglaublichen Serie.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.03.2021, 12:18 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer werden in Miami allesamt nicht spielen

Dass Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer die drei besten Tennisspieler aller Zeiten sind, darüber herrscht unter den Beobachtern des Sports großteils Einigkeit. Sämtliche Rekorde gehören einem dieser drei Ausnahmeathleten, die insgesamt bei sage und schreibe 58 Grand-Slam-Titeln halten.

Die Bilanz bei ATP-Masters-1000-Turnieren liest sich indes nicht weniger beeindruckend. Wie bei den Major-Events führen die "Big Three" auch hier die Statistik an: Djokovic hält mit 36 Titeln den Rekord, dicht gefolgt von Rafael Nadal (35). Und auch Roger Federer muss sich mit seinen 28 Turniersiegen nicht verstecken.

Mehr als 16 Jahre später...

Mit wie vielen ATP-Masters-1000-Triumphen die Großen Drei des Tennissports aufhören werden, ist derzeit kaum abzuschätzen. Klar aber ist, dass zumindest beim am 24. März beginnenden Event in Miami kein weiterer Turniersieg hinzukommen wird - denn Djokovic, Nadal und Federer sagten ihre Teilnahme in Florida allesamt ab.

Erstmals seit dem Event in Paris-Bercy im Jahr 2004 wird somit keines der drei Aushängeschilder bei einem der ATP-Masters-1000-Turniere an den Start gehen. Seither fanden 138 Veranstaltungen auf dieser Ebene statt, unglaubliche 95 Titel - also fast 69 Prozent - gingen in diesem Zeitraum an Djokovic, Nadal oder Federer.

Medvedev, Tsitsipas und Zverev führen Feld an

Wie schwierig es ist, bei einem dieser Turniere den Sieg zu holen, beweist ein exemplarischer Blick auf die Statistik: Nimmt man die "Big Three" heraus, halten alle aktiven Spieler gemeinsam bei 31 ATP-Masters-1000-Turniersiegen. 14 Stück gehen dabei auf das Konto von Andy Murray.

Der Schotte wird in Miami dank einer Wildcard an den Start gehen, dürfte bei der Titelvergabe aber wohl keine Rolle spielen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev und Co. sich die Trophäe untereinander ausmachen werden. Es könnte ein erster Vorgeschmack auf die Zeit nach den drei großen Dominatoren des Tennissports sein.

Die Entry List für das Turnier in Miami