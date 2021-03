ATP: Miami Open - Auslosung, Spieler, TV-Übertragung, Livestream

Ab dem 24. März beginnt das erste Masters-Turnier in 2021 - die Miami Open. Topgesetzt sind Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.03.2021, 13:16 Uhr

Wer spielt bei den Miami Open 2021?

Das Feld beim ersten Masters-Turnier der neuen Saison ist trotz vieler Absagen stark besetzt: Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev und Andrey Rublev sind die Topgesetzten, sie sind die aufregendsten Youngster des Jahres: Medvedev stand im Finale der Australian Open und siegte zuletzt in Marseille, Tsitsipas war im Finale von Acapulco, wo er Zverev unterlag. Und Rublev: Ist der Mann der 500er-Turnier in letzter Zeit. Ob er nun auch bei einem 1000er-Event auftrumpfen kann?

Die Entry List für das Turnier in Miami

Die Miami Open könnt ihr live im TV und Livestream bei Sky sehen.

Wer hat abgesagt?

Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Roger Federer, Stan Wawrinka - sie sind bei den Miami Open 2021 leider nicht dabei. Verletzungsprobleme, Corona-Vorsicht, Aufbautraining, so die Gründe. Dominic Thiem ist zwar gesund, hatte jedoch im Rahmen seiner Wüsten-Turniere bereits angegeben, nicht in Bestform zu sein - er will sich aktuell für die Sandplatztour in Form bringen. Nadal laboriert indes weiterhin an Probleme am Rücken, die ihn in Australien bereits beeinträchtigt hatte. Und Titelverteidiger Roger Federer will nach seinem Kurz-Comeback in Doha ein weiteres Aufbauprogramm durchziehen.

Auslosung Miami Open - gegen wen spielt Zverev?

Die Auslosung ist am Montag erfolgt, Alexandern Zverev trifft nach einem Freilos auf Carlos Alcaraz oder Emil Ruusuvuori. Alle weiteren Infos findet ihr hier!

Hier das gesamte Einzel-Tableau in Miami

Miami Open: Wo es das Turnier im TV und als Streaming zu sehen gibt

Die Miami Open: Das erste Masters-Turnier des Jahres gibt's live im TV und Livestream bei Sky.

Die Siegerliste der Miami Open seit 2010

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2020 keine Austragung wegen Coronapandemie 2019 Roger Federer John Isner 6:1, 6:4 2018 John Isner Alexander Zverev 6:7 (4), 6:4, 6:4 2017 Roger Federer Rafael Nadal 6:3, 6:4 2016 Novak Djokovic Kei Nishikori 6:3, 6:3 2015 Novak Djokovic Andy Murray 7:6 (3), 4:6, 6:0 2014 Novak Djokovic Rafael Nadal 6:3, 6:3 2013 Andy Murray David Ferrer 2:6, 6:4, 7:6 (1) 2012 Novak Djokovic Andy Murray 6:1, 7:6 (4) 2011 Novak Djokovic Rafael Nadal 4:6, 6:3, 7:6 (4) 2010 Andy Roddick Tomas Berdych 7.5, 6:4