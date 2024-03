ATP Miami: Super Samstag im Sunshine-State mit Alcaraz, Sinner und Medvedev

Aufgrund des heftigen Regens am gestrigen Tag konnten die Matches in Miami nicht fortgesetzt werden. Dadurch ist der Spielplan so verrutscht, dass die Nummer eins bis vier der Setzliste, nämlich Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev und Alexander Zverev alle in der heutigen Nacht aufschlagen werden.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 23.03.2024, 14:34 Uhr

Die Miami Open sind derzeit aufgrund heftiger Regenschauer unterbrochen worden. Der neue Spielplan sieht allerdings vor, die Spiele heute durchzubringen. Vor allem die Matches, die seit gestern auf Eis liegen. Derzeit sieht es aber weiterhin nach Regen aus...

Der an zwei gesetzte Jannik Sinner musste gestern bei einer Führung von 3:2 gegen den Qualifikanten Andrea Vavassori sein Match stoppen. Das Match ist heute gegen 12:00 Uhr mittags in Miami angesetzt, d.h. 17:00 Uhr MEZ. Sinner stand bereits zwei Mal im Finale des Masters. Letztes Jahr unterlag er Daniil Medvedev in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:2.

Indian Wells Champion Carlos Alcaraz trifft auf den Spanier Roberto Carballes Baena im Stadium Court. Das Match soll voraussichtlich um 12:00 Uhr Mitternacht MEZ stattfinden. Alcaraz könnte der achte Spieler der Geschichte werden, der das "Sunshine Double" gewinnt. Dafür bräuchte er eben noch den Sieg bei den Miami Open. Dem letzten Spieler dem dies gelang, war Roger Federer im Jahr 2017.

Auf Medvedev folgen Tsitsipas und Zverev

Titelverteidiger Daniil Medvedev, der nun endlich seinen ersten Titel des neuen Jahres gewinnen möchte, hätte eigentlich in der gestrigen Nacht sein erstes Match des Turniers bestreiten sollen. Aufgrund des Regens trifft der Russe nun voraussichtlich heute um 18:30 MEZ auf den Italiener Marton Fucsovics im Grandstand Satdium.

Danach folgt Stefanos Tstsipas gegen Denis Shapovalov. Und wenn das Match beendet ist, dann darf endlich Alexander Zverev im Grandstand Satdium ran. Der Hamburger trifft auf Felix Auger-Aliassime. Zverev konnte von den bisher sieben Aufeinandertreffen mit "FAA" fünf Matches für sich entscheiden.