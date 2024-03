Miami am Freitag: Kurze Matches, kurzer Tag

Der Regen hat den Verantwortlichen am Freitag in Miami einen Strich durch die Rechnung gemacht. Für den Samstag sieht es nicht viel besser aus.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.03.2024, 02:52 Uhr

© Getty Images Coco Gauff hat ihre Partie am Freitag zu Ende spielen können

Von Jens Huiber aus Miami

Wenn man erfahrene Kolleginnen und Reporter von den Australian Open schwärmen hört, dann ist schnell die Rede davon, dass man ja aus der Stadt Melbourne bis an den Ort des Geschehens problemlos zu Fuß laufen könne. Nun: In Miami gestaltet sich das etwas schwierig, das Hard Rock Stadium mit den wirklich schön drapierten Turnierplätzen liegt ein paar Meilen nördlich vom Zentrum. Wer ein Auto hat, ist klar im Vorteil. Und bekommt bei der Ausfahrt zum Stadion gleich ein paar NASCAR-Gefühle gratis diazugeliefert: Steilkurven dieser Art sind in Europa eher selten auf Autobahnen zu finden.

Aber gut: wer seinen inneren Dale Earnhardt richtig gehandelt hat, findet sich auf dem Don Shula Drive wieder. Don Shula, das war jener legendäre Football-Coach, der die Miami Dolphins zur ungeschlagenen Meisterschaft Anfang der 1970er-Jahre geführt hat. Es reiht sich auf diesem Drive Tor an Tor, gesucht ist die Nummer 6, die man allerdings erst findet, wenn man zunächst durch Gate 8 fährt. Zum Glück wissen die freundlichen Helfer Bescheid, sonst wäre das Zelt für die Akkreditierungen ein nicht zu findendes Ziel geblieben.

Tsitsipas, Murray müssen nachsitzen

Dort schiebt man übrigens längere Schichten - und berichtet vom Schwarm der japanischen Kollegen, die allesamt auf einmal Einlass begehrt haben. Ja, das Wetter an diesem Freitag sei sehr anstrengend, für den Samstag sei keine Besserung zu erwarten.

Egal. Ein paar Ballwechsel gibt es ja doch noch zu sehen, Stefanos Tsitsipas und Denis Shapovalov bringen schnell noch drei Spiele unter, Andy Murray und Tomas Etcheverry sogar deren sechs.

Die Frauen haben es zu mehr gebracht, Coco Gauff hat sich an Nadia Podoroska schadlos gehalten, Aryna Sabalenka Paula Badosa besiegt, und Emma Navarro den nächsten Sieg in ihrer erstaunlich starken Saison 2024 gefeiert.

Nach dem Tennis kommt die Formel 1

Einige Fans weisen sich als ungetrübte Optimisten aus, kommen zu einer Zeit, als es schon zu tröpfeln beginnt. Das ist naturgemäß Gift für das Hartplatztennis, zumal wenn de Courts nicht überdacht sind. Das wäre dann doch ein wenig zu viel verlangt für die knapp zwei Wochen, in denen hier gespielt wird. Schließlich schaut hier ja auch bald die Formel 1 vorbei.

Ohne Schutz heißt es dann aber recht bald: Wir sehen uns morgen wieder. Ganz sicher aber übermorgen.

Die nochmalige Befahrung der Steilkurve - diesmal unter Regenbedingungen - bleibt übrigens aus: Das Navi schlägt einen anderen Weg zurück in die Unterkunft vor.