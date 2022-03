ATP Masters Miami: Zverev gewinnt Achtelfinale gegen Kokkinakis

Nach Siegen gegen Borna Coric (6:4, 3:6, 6:3) und Mackenzie McDonald (6:2, 6:2) hat Alexander Zverev das Achtelfinale gegen den Australier Thanasi Kokkinakis mit 6:4 und 6:4 gewonnen. Im Viertelfinale wartet Casper Ruud.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 29.03.2022, 20:12 Uhr

Zweimal standen sich Alexander Zverev und Thanasi Kokkinakis bereits gegenüber. Während Zverev das Challenger-Duell im Jahr 2017 für sich entschied, gewann der Australier 2018 beim Hopman Cup. In Miami musste sich Zverev zunächst an die mit 12:00 Uhr recht früh angesetzte Zeit gewöhnen. Große Anlaufschwierigkeiten hatte die Nummer vier der Welt allerdings nicht. Ihm gelang im ersten Satz beim Stand von 2:2 gleich das erste Break gegen Kokkinakis, der mit seinem guten Saisonstart in diesem Jahr schon Ausrufezeichen setzen konnte. Nach 55 Minuten holte sich Zverev Satz eins mit 6:4.

Ein hochklassiges Match entwickelte sich auch im Zweiten Satz nicht, doch Zverev blieb gegen die Nummer 97 der Welt ruhig. Zwar zweifelte der Hamburger einige Aus-Rufe der eingesetzten Technik an – er fand aber jeweils schnell zurück in die Konzentration. Kokkinakis musste zu Beginn des zweiten Satzes zudem ein Medical Timeout nehmen, um sich an der rechten Schulter behandeln zu lassen. Zverev gelang erneut beim Stand von 2:2 das Break. Anschließend brachte er seine Aufschlagspiele durch und holte sich Satz zwei ebenfalls mit 6:4.



Zverev im Viertelfinale gegen Casper Ruud

Der nächste Gegner von Zverev wurde parallel auf dem „Grandstand“ ermittelt. Dort standen sich ab 11:00 Uhr Casper Ruud und Cameron Norrie gegenüber. Der an Position sechs gesetzte Ruud gewann auch das dritte Aufeinandertreffen gegen Norrie – diesmal recht deutlich mit 6:3 und 6:4. An Casper Ruud hat Zverev gute Erinnerungen. Im letzten Jahr konnte er ihn zweimal schlagen. Durch den Viertelfinaleinzug schiebt sich Zverev im Ranking übrigens wieder vor Rafael Nadal.

