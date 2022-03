ATP Miami: Zverev eröffnet gegen Coric - und wird gewarnt sein

Alexander Zverev spielt zum Auftaktdes ATP-Masters-1000-Turniers in Miami gegen Borna Coric. Im direkten Vergleich mit dem Kroaten liegt Zverev zurück.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.03.2022, 08:28 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev am Mittwoch in Miami

Viel Tennis hat Borna Coric während der letzten Monate nicht gespielt, das immer wieder angekündigte Comeback wurde ein- ums andere Mal verschoben. Vergangene Woche in Indian Wells war es dann so weit, Coric schlug sich gegen Alejandro Davidovich Fokina wacker, verlor dennoch in drei Sätzen. Auch der zweite Gegner auf der Comeback-Tour kam Coric spanisch vor, mit Fernando Verdasco wusste der 25-jährige Kroate aber besser umzugehen. Coric gewann mit 6:4 und 7:5.

Dies war die Fahrkarte für eine Partie gegen Alexander Zverev, die insgesamt sechste. Und Borna Coric wird trotz seiner langen verletzungsbedingten Absenz nicht ohne Selbstvertrauen in die Partie mit der deutschen Nummer eins gehen. Denn die Bilanz weist drei Siege für ihn und nur deren zwei für Zverev auf. Das bislang letzte Treffen gab es bei den US Open 2020, dort behauptete sich Zverev in vier harten Sätzen.

Coric gegen Zverev mit Variationen

Warum sich der Deutsche mit Coric in der Vergangenheit so geplagt hat, mag auf den ersten Blick nicht ganz offensichtlich sein. Coric hat einen soliden Aufschlag, steht nah an der Grundlinie - verfügt aber über keinen Paradeschlag, der einen Mann mit den Defensivqualitäten von Alexander Zverev in Bedrängnis bringen könnte. Aber Coric war vor seiner Verletzung auch ein Fuchs, hat gegen Zverev immer wieder Slice-Bälle eingestreut, auch den Weg ans Netz gesucht. Der Favorit für das Match, das am morgigen Freitag über die Bühne gehen wird, ist dennoch Zverev.

Dem mit Blick auf die potenziellen weiteren Aufgaben nicht bange werden muss. Mit Grigor Dimitrov, auf den er in Runde drei treffen könnte, hat sich Zverev im Herbst 2021 in Paris-Bercy zwar ein packendes Drei-Satz-Duell geliefert, die einzige Niederlage gegen den Bulgaren datiert aber aus dem Jahr 2014. Und auch einem potenziellen Achtelfinale gegen Diego Schwartzman würde Zverev optimistisch entgegen blicken. Zunächst aber heißt es, die Hürde Coric zu nehmen. Ein neuerliches frühes Aus wie in Indian Wells gegen Tommy Paul würde Zverev nämlich noch mehr ins Grübeln bringen.

