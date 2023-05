ATP: Milos Raonic kehrt auf Rasen zurück

Die Rückkehr des ehemaligen Wimbledon-Finalisten Milos Raonic auf die ATP-Tour steht unmittelbar bevor. Auf seinem Lieblingsbelag plant der Kanadier nach langer Verletzungspause sein Comeback beim ATP 250er-Rasenturnier in ´s-Hertogenbosch.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 18.05.2023, 07:34 Uhr

© Getty Images Nach fast zweijähriger Auszeit greift Milos Raonic auf Rasen wieder ein.

Lange war es ruhig gewesen um Milos Raonic. Der kanadische Aufschlagriese bestritt sein letztes Match auf der Tour im Juli 2021 und laborierte seitdem an einer langwierigen Verletzung der Achillessehne am rechten Bein. Damals unterlag der an Position 22 im ATP-Ranking Geführte in der zweiten Runde des 250er-Turniers in Atlanta dem US-amerikanischen Youngster Brandon Nakashima denkbar knapp in drei Sätzen.

Größter Karriereerfolg auf Rasen

Umso größer die Überraschung, dass der 32-jährige zum Auftakt der Rasensaison mit seinem Protected-Ranking 33 auf der Meldeliste des niederländischen Turniers auftaucht. Die Auswahl des Belags dürfte nicht ganz zufällig sein, erzielte der ehemalige Weltranglistendritte seinen größten Erfolg mit dem Einzug ins Wimbledonfinale 2016, in dem er sich Lokalmatador Andy Murray geschlagen geben musste. Seine insgesamt acht Titel auf der ATP-Tour konnte der gebürtige Montenegriner allesamt auf Hard-Court erringen.

Auch Nishikori vor Comeback

Raonic wäre somit der zweite ehemalige Top 5-Spieler, der in Kürze nach knapp zweijähriger Turnierpause wieder auf die Tour zurückkehren würde. Zuvor hatte der ehemalige US Open-Finalist Kei Nishikori in den sozialen Medien sein Combeback Ende des Monats angekündigt. Der 33-jährige Japaner plant allerdings seinen Einstieg eine Etage tiefer mit Starts bei den US-Challenger-Turnieren in Little Rock und Tyler.