Kei Nishikori nimmt Comeback auf Challenger-Tour ins Visier

Kei Nishikori will nach zweijähriger Verletzungspause im Mai wieder auf der ATP-Challenger-Tour angreifen. Das teilte der Japaner über die sozialen Medien mit.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 27.04.2023, 14:25 Uhr

Kei Nishikori konnte einem aber auch wirklich leid tun. Geschlagene zwei Jahre ist es her, dass der Japaner das letzte Mal für ein offizielles Match auf der ATP-Tour auf den Court geschritten ist. Seither waren es eine Vielzahl an Verletzungen, die dem ehemaligen Weltranglistenvierten ein Antreten auf der ATP-Tour stets unmöglich machten.

Wie der Japaner nun aber über die sozialen Medien mitteilte, sei ein Comeback auf den Tenniszirkus schon bald durchaus konkret eingeplant. Demnach möchte Nishikori ab Ende Mai bei gleich drei Challenger-Events aufschlagen: Nach Auftritten in Little Rock und Tyler in den USA würde es für den ehemaligen Top-5-Spieler im Anschluss planmäßig nach Puerto Rico gehen.

Nishikori will es nochmal wissen

Bereits vor einigen Tagen hatte sich Nishikori auf Twitter und Co beim Training (auf Sand) gezeigt, nun sind die Comeback-Pläne augenscheinlich konkret geworden. Das letzte Turnier, das der Japaner bestritten hat, datiert nunmehr vom 10. April 2021. Damals musste sich der 34-Jährige Dan Evans in Runde zwei des ATP-Masters-1000-Events von Indian Wells geschlagen geben.

In seiner Laufbahn konnte Kei Nishikori zwölf Titel auf der ATP-Tour gewinnen und vier Mal das Endspiel eines ATP-Masters-1000-Events erreichen. Der letzte Einzug ins Finale dieser Kategorie datiert aus 2018, der letzte Titelgewinn Nishikoris liegt etwas mehr als vier Jahre zurück. Aktuell hat der 34-Jährige kein Ranking aufzuweisen.