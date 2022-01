ATP: Monfils gibt auf, Murray gewinnt Prestige-Duell

Während Gael Monfils beim zweiten ATP-Tour-250-Event in Adelaide aufgrund einer Verletzung ausgestiegen ist, steht Andy Murray in Sydney im Viertelfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.01.2022, 16:42 Uhr

© Getty Images Kein Doppelschlag für Gael Monfils in Adelaide

Noch am Sonntag konnte Gael Monfils auf dem Center Court in Adelaide reüssieren, gewann das erste von zwei ATP-Tour-250-Events im Endspiel gegen Karen Khachanov. Zur Wiederholung dieses Triumphes wird es nicht kommen. Denn Monfils musste Anfang des dritten Satzes seines Matches gegen den Brasilianer Thiago Monteiro mit einer Nackenverletzung aufgeben. Zu diesem Zeitpunkt hatte Monteiro mit 6:7 (3), 6:3 und 1:0 geführt. Er trifft nun auf Corentin Moutet.

Besser lief es für Khachanov, der gegen Gianluca Mager in zwei Sätzen gewann und im Viertelfinale gegen Arthur Rinderknech aus Frankreich spielt. Die beiden übrigen Matches am Donnerstag bestreiten Tommy Paul gegen Marin Cilic und Thanasi Kokkinakis gegen Aleksandar Vukic. Kokkinakis konnte sich in einem Thriller gegen Jon Isner mit 6:7 (5), 7:6 (5) und 7:6 (4) behaupten.

Murray nun gegen Goffin

In Sydney hat derweil Andy Murray den Sprung in das Viertelfinale geschafft. Murray, der neuerdings von Jan de Witt betreut wird, besiegte mit Nikoloz Basilashvili einen ehemaligen Schützling seines Coaches mit 6:7 (4), 7:6 (3) und 6:3. Nächster Gegner des zweimaligen Olympiasiegers wird David Goffin aus Belgien sein.

Turnierfavorit Aslan Karatsev kam nach überstandener Corona-Infektion siegreich auf die ATP-Tour zurück, der Russe schlug Miomir Kecmanovic mit 7:5 und 6:4. Karatsev spielt nun gegen Lorenzo Sonego um den Einzug in das Halbfinale von Sydney.

Hier das Einzel-Tableau in Adelaide

Hier das Einzel-Tableau in Sydney