ATP Montpellier: Wawrinka und Altmaier scheitern in Runde eins

Stan Wawrinka und Daniel Altmaier sind beim ATP-Tour-250-Turnier in Montpellier schon in Runde eins ausgeschieden. Dominik Koepfer ist dagegen ins Achtelfinale eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.01.2025, 22:07 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka ist in Montpellier schon ausgeschieden

Kaum ist das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres 2025 endgültig in der Bilanz vermerkt, schon geht es auf der ATP-Tour munter weiter. Erstaunlicherweise sogar in einer Woche, in der auch der Davis Cup in verschiedenen Zeitzonen ansteht. In Montpellier aber geht es um ganz schnöde Punkte für die Weltrangliste. Und die Besetzung ist trotz einiger prominenter Absagen doch ziemlich ansprechend.

Besonders bitter natürlich, dass die Franzosen gegen Brasilien antreten, noch dazu zuhause in Orleans. Und dass mit Ugo Humbert, Arthur Fils und Giovanni Mpetshi Perricard drei Spieler für die Equipe Tricolore aufschlagen, die in Montpellier mit enormem Zuspruch durch das Publikum rechnen hätten dürfen. So stehen Andrey Rublev und Félix Auger-Aliassime ganz oben auf der Setzliste.

Wawrinka scheitert an Cazaux

Am Montag war es nun Yunchaokete Bu vergönnt, die Festlichkeiten im Hauptfeld zu eröffnen. Der Chinese tat dies mit einem 7:6 (1) und 6:3 gegen Daniel Altmaier recht souverän.

Im anschließenden Match gab es für die französischen Fans in der gut besuchten Halle von Montpellier dann etwas zu feiern. Denn Arthur Cazaux setzte sich gegen Stan Wawrinka mit 6:4 und 6:3 durch. Cazaux, der mittlerweile von Sam Sumyk betreut wird, trifft im Achtelfinale auf Auger-Aliassime.

Den Tag abgeschlossen hat dann noch Dominik Koepfer mit einem 6:4 und 7:6 (5) gegen Gregoire Barrere. Koepfer erspielte sich damit ein Achtelfinal-Treffen mit Titelverteidiger Alexander Bublik.

Beschallt werden die Zuschauer und Spieler übrigens von einem prominenten Hallensprecher: Denn Marc Maury, die legendäre Stimme aus Roland-Garros, ist auch in Montpellier für die Vorstellung der Profis zuständig.

Hier das komplette Einzel-Tableau von Montpellier