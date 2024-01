ATP Montpellier: Cazaux siegt weiter, auch Shapovalov gewinnt

Arthur Cazaux, der bei den Australian Open überraschend das Achtelfinale erreicht hatte, steht beim ATP-Tour-250-Turnier in Montpellier nach einem Sieg gegen Maximilian Marterer im Achtelfinale. Auch Denis Shapovalov hat mal wieder gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.01.2024, 21:38 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Bei den Australian Open konnte Arthur Cazaux noch von einem gewissen Überraschungsmoment profitieren, schließlich hatten nicht alle den jungen Franzosen auf dem Zettel. Schon gar nicht Holger Rune, der Cazaux in der zweiten Runde unterlag. Nach dem Einzug ins Achtelfinale, in dem Cazaux auch Hubert Hurkacz glänzend forderte, sind aber auch die Kollegen auf ihn aufmerksam geworden. Was Maximilian Marterer zum Auftakt des ATP-Tour-250-Turniers in Montpellier nicht viel half. Denn der Deutsche musste sich Lokalmatador Cazaux mit 1:6 und 3:6 geschlagen geben.

Einen seltenen Sieg feierte Denis Shapovalov. Der Kanadier, der während der letzten Monate von Verletzungen geplagt war, gewann gegen Hugo Gaston mit 6:1 und 6:3. Es war der erste Match-Erfolg für Shapovalov seit Juli 2023.

Shapovalov bekommt es im Achtelfinale mit der Nummer zwei von Montpellier zu tun, nämlich mit Alexander Bublik. Arthur Cazaux spielt gegen Félix Auger-Aliassime. Turnierfavorit Holger Rune steigt erst am Donnerstag ein.

Hier das Einzel-Tableau in Montpellier