ATP Montpellier: Felix Auger-Aliassime dreht Match gegen Lokalmatador Cazaux

Felix Auger-Aliassime hat alles aufbieten müssen, um Shootingstar Arthur Cazaux bei seinem Auftaktmatch in Montpellier in Schach zu halten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.02.2024, 23:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Felix Auger-Aliassime

Der Franzose Cazaux hatte bei den Australian Open für Furore gesorgt, als er Mitfavorit Holger Rune in der zweiten Runde geschlagen hatte und erst im Achtelfinale von Hubert Hurkacz gestoppt worden war.

Ein Erfolg, der Cazaux erstmals unter die Top 100 der Welt brachte (Platz 83) - und nun schnupperte "LaCaz" auch beim Heimspiel in Montpellier an einer Überraschung. Gegen den an drei gesetzten Felix Auger-Aliassime lag Cazaux im entscheidenden dritten Satz gleich zwei Mal mit Break in Führung und servierte sogar aufs Match - am Ende aber siegte "FAA" dann doch mit 7:5, 2:6, 7:6 (4).

"Es war ein verrücktes Match, er hat unglaublich serviert", lobte der Kanadier, der nicht nur gegen Cazaux, sondern auch gegen das Publikum anspielte. "Ich musste ruhig bleiben und auf meine Chance warten."

Auger-Aliassime hatte in Runde 1 ein Freilos, Cazaux hatte gegen Maximilian Marterer gewonnen.

Am späten Abend greift auch die Nummer 1 des Turniers ein - Holger Rune. Er trifft auf den spanischen Qualifikanten Pablo Llamas Ruiz.

Zum Einzel-Draw in Montpellier