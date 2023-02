ATP Montpellier: Jannik Sinner triumphiert im Finale über Maxime Cressy

Der Südtiroler Jannik Sinner holt sich beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Montpellier seinen siebenten Karrieretitel auf der ATP-Tour. Er bezwingt im Endspiel den US-Amerikaner Maxime Cressy.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.02.2023, 17:02 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner schafft in Montpellier seinen siebenten Karrieretitel

Nachdem 2021 insgesamt vier Turniersiege auf das Konto von Jannik Sinner gegangen waren, musste sich der Südtiroler im Vorjahr - auch aufgrund von kleineren körperlichen Problemen - mit lediglich einem vollen Erfolg auf der ATP-Tour begnügen. Die aktuelle Saison könnte möglicherweise wieder mehr Bejubelbares für den aktuell Weltranglisten-17. bereithalten.

Denn Sinner setzte sich früh in der laufenden Spielzeit im Endspiel des Indoor-Hartplatz-Turniers in Montpellier durch. Der Italiener bezwang beim französischen ATP-World-Tour-250-Event den US-Amerikaner Maxime Cressy nach 1:37 Stunden mit 7:6 (3), 6:3 und freut sich über seinen gesamt siebenten Titelgewinn in seiner noch jungen Karriere.

Cressy hatte sich am Samstag in einem Marathonmatch in drei engen Sätzen gegen den Top-Favoriten Holger Rune aus Dänemark durchgesetzt. Demgegenüber profitierte Sinner zu Beginn des Turniers von einem Freilos in der ersten Runde und im Achtelfinale von einem w.o des Ungarn Marton Fucsovics.

