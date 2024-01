ATP Montpellier: Paire gewinnt Prestige-Duell gegen Murray

Benoit Paire hat in der ersten Runde des ATP-Tour-250-Turniers von Montpellier das Duell mit Andy Murray in drei Sätzen für sich entscheiden können.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.01.2024, 22:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Benoit Paire ist zurück auf der Siegerstraße

Wer in dieser Woche keine Verpflichtungen im Davis Cup hat oder vom Australien-Trip gut erholt wieder nach Europa zurückgekommen ist, der hat in Montpellier die Chance, ein paar Punkte für die ATP-Weltrangliste mitzunehmen. Genau diese Möglichkeit haben Andy Murray und Benoit Paire genutzt. Mit dem besseren Ende für den Franzosen, der die Erstrunden-Partie der beiden Routiniers mit 2:6, 7:6 (5) und 6:3 für sich entscheiden konnte.

Für Paire war es der erste Matchsieg auf der ATP-Tour nach über 18 Monaten Pause. Für Murray setzte sich der bescheidene Saisonstart fort.

Als Favorit geht in Montpellier Holger Rune ins Rennen. Der Däne hatte sich bei den Australian Open schon in Runde zwei gegen Arthur Cazaux verabschieden müssen. Der Franzose ist in Montpellier mit von der Partie. Und startet gegen den Deutschen Maximilian Marterer.

Hier das Einzel-Tableau in Montpellier