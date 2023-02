ATP Montpellier: Sinner nach Sieg über Fils erster Finalist

Jannik Sinner ist als erster Spieler in das Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Montpellier eingezogen. Der Südtiroler gewann gegen den 18-jährigen Franzosen Arthur Fils mit 7:5 und 6:2.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.02.2023, 17:00 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner spielt 2023 bislang starkes Tennis

Mit seinen 21 Jahren zählt Jannik Sinner zwar nicht gerade zu den Veteranen auf der ATP-Tour. Im Vergleich mit Arthur Fils blickt Sinner aber schon auf eine bewegte Karreier zurück. Sechst Titel hat der Südtiroler bislang schon gewonnen, ein Sieg fehlt noch zum siebenten. Denn im Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Montpellier war Sinner nach einem knappen ersten Satz einfach zu stark für Fils. Und gewann mit 7:5 und 6:2.

Im morgigen Endspiel trifft Sinner entweder auf Turnierfavorit Holger Rune oder Maxime Cressy aus den USA.

Für Fils geht mit der Niederlage gegen den in Montpellier an Position zwei gesetzten Sinner sein bislang bestes ATP-Turnier zu Ende. Andererseits: es war ja auch erst das zweite Event auf höchstem Level, das der Teenager bestritt. Die Premiere gab es im vergangenen Herbst in Paris-Bercy, wo Fils in Runde eins gegen Fabio Fognini verlor. Im Match gegen Sinner wirkte der junge Franzose schon ein wenig müde. Sinner dagegen frisch wie der eigentliche Jungspund. Kein Wunder: sein erstes Match des Turniers hatte Jannik Sinner nach einem Freilos und dem Rückzug von Marton Fucsovics erst am Freitag bestritten.

Nach 94 Minuten Spielzeit segelte eine Rückhand von Fils ins Aus, Sinner und mit ihm seine Box, in der auch Teilzeit-Coach Darren Cahill seinen Platz eingenommen hatte, durften feiern.

Hier das Einzel-Tableau in Montpellier