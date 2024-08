ATP-Masters Montreal live: Alexander Zverev vs. Jordan Thompson im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft nach einem Freilos zum Auftakt beim ATP-Masters-Turnier in Montreal auf Jordan Thompson. Das Match gibt es ab ca. 18:30 Uhr in unserem Liveticker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 08.08.2024, 21:50 Uhr

Nach seinem bitteren Viertelfinal-Aus beim olympischen Tennisturnier in Paris greift Alexander Zverev beim ATP-Masters-Event in Montreal wieder auf der Tour ein. Nach einem Freilos startet die Nr. 2 der Setzliste gegen Jordan Thompson ins Turnier.

Jedoch hat der 27-jährige Hamburger mit dem kampfstarken Australier schon schlechte Erfahrungen gemacht. Sowohl in Tokio im vergangenen Jahr als auch im mexikanischen Los Cabos in dieser Saison musste sich der deutsche Davis-Cup-Spieler jeweils geschlagen geben und konnte gegen den 30-jährigen bislang erst einen Sieg in seiner Karriere erringen.

Zverev vs. Thompson - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Jordan Thompson gibt es ab 18:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky, sowie im Livestream bei TennisTV.

Hier das Einzel-Tableau aus Montreal