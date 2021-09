ATP Moskau Entry List: Lokalmatadore unter sich

Die Entry List für das ATP-250-Event von Moskau legt nahe: Die Lokalmatadore werden sich den Titel in der Heimat wohl untereinander ausmachen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 22.09.2021, 14:29 Uhr

Daniil Medvedev wird das Feld des ATP-250-Events von Moskau anführen

Geht es in der Woche vom 18. bis zum 24. Oktober nach der aktuellen Setzliste, so dürften sich die Zuschauer in der russischen Hauptstadt auf äußerst willkommene Halbfinalduelle freuen. Auf der am Dienstag veröffentlichten Entry List für das ATP-250-Event scheinen nämlich gleich vier Russen an der Spitze der Setzliste auf.

Angeführt werden soll das Feld in Moskau vom frischgebackenen US-Open-Champion Daniil Medvedev, der bereits nach seinem bislang größten Karrieretriumph angekündigt hatte, trotz des prall gefüllten Terminkalenders ein Turnier in seiner Heimat bestreiten zu wollen. Einem Start beim ATP-500-Turnier von Wien hatte der Weltranglistenzweite bei dieser Gelegenheit indes eine Absage erteilt.

Medvedev gegen Rublev - Neuauflage?

Erster Verfolger ist Andrey Rublev. Der Russe, der immerhin bereits auf Platz fünf der Weltrangliste vorgestoßen ist, konnte zudem das letzte Duell mit Medvedev für sich entscheiden, fügte dem Weltranglistenzweite seine einzige Niederlage im diesjährigen Nordamerika-Swing - im Halbfinale von Cincinnati - zu. Der 23-Jährige hat zudem in Moskau seinen Titel aus 2019 zu verteidigen. 2020 ist das Event COVID-19-bedingt nicht über die Bühne gegangen.

Komplettiert wird das russische Quartett von Aslan Karatsev und Karen Khachanov. Ersterer läuft nach seinem sensationellen Senkrechtstart ins Kalenderjahr 2021 zuletzt seiner Form hinterher, Khachanov hingegen findet zunehmend zu alter Stärke zurück. Nicht-russische Konkurrenz wird es in Moskau darüber hinaus auch geben, auf der Entry List scheinen zusätzlich Marin Cilic, Sebastian Korda, Alexander Bublik oder Filip Krajinovic auf.