ATP München: Alexander Zverev - Doppeltes Training hält besser

Alexander Zverev ist in München angkommen. Und hat sich gleich zwei Mal auf dem Trainigsplatz gezeigt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.04.2024, 16:15 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev am Montag in München

Von Jens Huiber aus München

Alles hat seine Grenzen, selbst bei den BMW Open in München. Die Presserunden am Sonntag mit Dominic Thiem und jene am Montag mit dem Duo Kevin Krawietz und Tim Pütz waren gut besucht. Aber nicht so gut, dass sich ein Plauscherl im VIP-Bereich aufgrund der räumlichen Kapazitäten per se verbieten würde.

Bei Alexander Zverev war es dann schon ein wenig anders. Der zweimalige Titelträger in München, im aktuellen Jahr an Position eins gesetzt, war kurzfristig für kurz nach halb drei im Pressezentrum avisiert worden. Was zu hektischer Betriebsamkeit vor allem bei jenen führten, die die goldenen Worte des Goldjungen (Zitat: BILD) von Tokio 2021 auch filmisch festhalten wollten. Was gar nicht so wenige sind: da wäre zum Beispiel der Bayerische Rundfunk, Sky, auch ran.de.

Zverev am Montag mit zwei Trainingseinheiten

Zverev hatte am Vormittag noch im Trockenen (und in Rosa) trainiert, Bruder Mischa hatte da schon ein Handtuch um die Schultern geschwungen. Man weiß ja nie. Schockiert wird die deutsche Nummer eins über den Temperatursturz in München nicht gewesen sein - Zverev ist seit Jahren Stammgast beim MTTC Iphitos. Schon als 16-Jähriger hat er von Turnierchef Patrik Kühnen eine Wildcard bekommen.

Zverev ist am Sonntagabend nach München gekommen, einen Finaleinzug in Monte-Carlo an der Seite von Marcelo Melo im Gepäck. Nicht das Ergebnis, das er sich gewünscht hatte. Im Einzel war ja schon im Achtelfinale gegen Stefanos Tsitsipas Schluss.

Apropos Schluss: Das mit dem Pressetermin ist dann doch nichts geworden. Alexander Zverev hat es vorgezogen, eine weitere Trainingseinheit mit Marcelo Melo einzulegen. Aber auch da sind Plätze am Rand des Übungscourts eng geworden. Zumal am Kids´ Day in München.

