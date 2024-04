ATP München: Alexander Zverev gewinnt nasses Auftaktmatch gegen Jurij Rodionov

Alexander Zverev ist mit einem 7:6 (3) und 6:2 gegen Jurij Rodionov in das Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in München eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.04.2024, 18:53 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Alexander Zverev am Mittwoch in München

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Alexander Zverev hat seinen ersten Sieg in München seit 2021 gefeiert. Der deutsche Turnierfavorit gewann gegen Jurij Rodionov mit 7:6 (3) und 6:2 und spielt im Viertelfinale entweder gegen Alex Michelsen oder Cristian Garin.

Bei den Spielern wie bei den Zuschauern war Geduld gefragt - denn das Wetter hatte schon den Spielbeginn verzögert. Und dann wurde die Partie immer wieder vom Regen unterbrochen, ehe sich Zverev doch souverän durchsetzte.

Was auch zeitlich gut passte: Denn für die deutsche Nummer eins steht heute noch ein Besuch in der Allianz Arena an. Dort trifft der FC Bayern im Viertelfinale der Champions League auf den FC Arsenal.

In der einzigen anderen Partie, die am Mittwoch über die Bühne gebracht wurde, gewann Jack Draper gegen Rudi Molleker mit 4:6, 6:1 und 6:1. Der Brite steht damit wie Zverev im Viertelfinale. Und trifft dort entweder auf Taylor Fritz oder Thiem-Bezwinger Alejandro Moro Canas.

Hier das Einzel-Tableau in München