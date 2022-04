ATP München: Altmaiers Comeback gegen Kecmanovic unbelohnt

Daniel Altmaier ist im Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in München ausgeschieden. Im zweiten Satz hatte der Deutsche gegen Miomir Kecmanovic nach Rückstand noch einige Möglichkeiten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.04.2022, 12:28 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier in München

2:6 und 2:5 lag Altmaier gegen Kecmanovic schon zurück - da öffnete der Serbe plötzlich noch einmal die Tür zum Comeback. Altmaier schaffte das Break zum 3:5, erarbeitete sich im zehnten Spiel insgesamt fünf Breakchancen, die Kecmanovic aber allesamt konterte. Nach einer Spielzeit von 72 Minuten setzte sich dann aber doch die Nummer sieben des Turniers durch. Kecmanovic trifft im Viertelfinale am Freitag entweder auf Ilya Ivashka oder Titelverteidiger Nikoloz Basilashvili.

Damit sind aus deutscher Sicht nur noch Alexander Zverev und Oscar Otte im Hauptfeld in München vertreten. Zverev trifft noch am Mittwoch auf Holger Rune, Otte bekommt es am Donnerstag mit Reilly Opelka aus den USA zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in München