ATP München: Dominic Thiem startet gegen Qualifikanten, Zverev führt Feld an

Dominc Thiem hat für seinen Einstieg in das ATP-Tour-250-Turnier in München einen Qualifikanten gezogen. Alexander Zverev könnte nach einem Freilos in Runde zwei einen österreichischen Gegner bekommen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.04.2024, 11:48 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Dominic Thiem im vergangenen Jahr in München

Der Samstag hat früh begonnen für Dominic Thiem auf der Anlage des MTTC Iphitos. Schon kurz vor zehn Uhr hat sich Thiem für eine Übungseinheit bereit gemacht. Die offizielle Auslosung des Hauptfeldes auf dem Court 1 hat der mittlerweile 30-Jährige dann nur aus der Ferne mitverfolgt. Was nicht weiter schlimm war. Thiem wird gegen einen Qualifikanten eröffnen, würde im Fall eines Sieges auf Taylor Fritz treffen. Gegen den US-Amerikaner hat er im vergangenen Jahr in München verloren.

Wie es halt so üblich ist, verändert sich das Feld eines 250ers in den letzten Tagen vor Beginn doch erheblich gegenüber der ursprüngleichen Nennliste. Schon länger bekannt war, dass Andy Murray nach seiner in Miami erlittenen Verletzung in München fehlen wird. Auch der tschechische Youngster Jakub Mensik muss noch pausieren. Gefreut hat man sich überdies auf Matteo Berrettini - aber der Italiener, der vor wenigen Tagen in Marrakech den ersten Titel nach seinem Comeback geholt hat, ist nun doch nicht im Tableau vertreten.

Zverev möglicherweise gegen Rodionov

Alexander Zverev hat als Nummer eins natürlich ein Freilos, trifft zum Auftakt auf den Sieger der Partie Jurij Rodionov gegen Aleksandar Vukic. Die übrigen Deutschen im Tableau haben unterschiedlich schwierige Aufgaben zugeteilt bekommen: Jan-Lennard Struff ist als Nummer vier entweder gegen Botic van de Zandschulp oder einen Qualifikanten am Start. Yannick Hanfmann hat mit Alexander Shevchenko eine harte Nuss zugeteilt bekommen, Dominik Koepfer mit Cristian Garin gar einen Ex-Champion in München.

© privat/tennisnet Das Tableau der BMW Open 2024

Die drei frei gewordenen Wildcards sind an einheimische Spieler gegangen: Rudi Molleker wartet ebenso wie Marko Topo auf einen Qualifikanten. Max Rehberg muss gegen den jungen US-Amerikaner Alex Michelsen ran.

