ATP München: Dominic Thiem startet voller Energie ins Einzel

Dominic Thiem bestreitet heute sein Einzel-Auftaktmatch beim ATP-Tour-250-Turnier in München. Gegner wird im dritten Match nach elf Uhr der Franzose Constant Lestienne sein (live bei Sky und in unserem Liveticker).

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.04.2023, 22:08 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Dominic Thiem bei seinem bislang letzten Einzel-Auftritt in München 2016

Ein paar Fleißaufgaben sind Dominic Thiem nicht fremd in diesen Tagen in München. Wie schon am Sonntag nach der Übungseinheit mit Jan-Lennard Struff schob die österreichische Nummer eins auch am Montag nach dem Abschied von Matthias Bachinger in die Tennissaison noch ein paar Drills mit Coach Benjamin Ebrahimzadeh nach. Und zwar in einer Intensität, die von den Fans auf den Tribünen des Court 1 auf der Anlage des MTTC Iphitos immer wieder mit Szenenapplaus bedacht wurde.

Heute wird es allerdings ernst für Thiem bei seinem dritten Start in der bayerischen Landeshauptstadt. 2016 stand er hier im Endspiel, verlor denkbar knapp im Tiebreak des dritten Satzes gegen Philipp Kohlschreiber. Ärgerlich zwar, aber: Zum einen firmiert der im vergangenen Jahr zurückgetretene Kohlschreiber in München als Rekordchampion. Zum anderen hat sich Thiem an Kohli ja ein paar Wochen später in Stuttgart im Finale revanchiert.

Einen tiefen Run wie vor sieben Jahren würde Dominic Thiem auch 2023 gerne mitnehmen, die erste Hürde auf diesem Weg ist Constant Lestienne. Der auch schon 30-jährige Franzose hat in diesem Jahr das Halbfinale in Auckland erreicht (Niederlage gegen Richard Gasquet), ansonsten ist die Erfolgsbilanz doch sehr überschaubar. Was nicht heißt, dass Thiem Lestienne unterschätzen wird. Nach der Vorstellung in Monte-Carlo gegen eben genannten Richard Gasquet muss Dominic Thiem aber sehr wohl als Favorit für diese erste Runde gelten.

Thiem 2015 in München im Schnee

Allerdings: Während man in Monte-Carlo mit viel Anlauf und einigem Rückenwind vom Court Rainier III fast bis ins Meer springen könnte, befinden sich der MTTC Iphitos doch fast in halbalpiner Höhe. Die Bälle fliegen hier anders als im Fürstentum. Was aber auch am Wetter liegen kann: Am Sonntag beim Training mit Struff sorgte der Nieselregen für Spätherbststimmung, Thiem und Struff konnten nur mit höchster Kraftanstrengung Tempo in ihre Schläge bringen. Das sah am Montag bei Sonnenschein schon anders aus. Auch wenn Dominic Thiem da mit einer Legging in Tarnfarben nachhaltige modische Akzente setzte.

Heute ist davon auszugehen, dass der US-Open-Champion wie gewohnt in kurzen Hosen einläuft. 2015 wäre ihm das in München sauer aufgestoßen: Da begann es nämlich während seiner Erstrunden-Partie gegen Vasek Pospisil herzhaft zu schneien.

Hier das Einzel-Tableau in München

munichmap