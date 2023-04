ATP München: Erler und Miedler holen Doppel-Titel gegen Pütz und Krawietz

Alexander Erler und Lucas Miedler haben den Doppel-Titel beim ATP-Tour-250-Turnier in München geholt. Die beiden Österreicher besiegten Kevin Krawietz und Tim Pütz mit 6:3 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.04.2023, 12:28 Uhr

© GEPA Pictures Lucas Miedler und Alexander Erler durften in München jubeln

Ein Ass von Alexander Erler war es am Ende, das den zweiten Turniersieg für den Tiroler und Partner Lucas Miedler in der laufenden Saison sichergestellt hat. Nach 69 Minuten durften sich die beiden Österreicher über ein 6:3 und 6:4 gegen Kevin Krawietz und Tim Pütz freuen. Und über eine Eintragung in die Siegerliste der BMW Open.

Krawietz hätte übrigens den Titel-Hattrick schaffen können: 2021 hatte der Lokalmatador den Doppel-Wettbewerb gemeinsam mit Wesley Koolhof gewonnen, im vergangenen Jahr mit Langzeit-Partner Andreas Mies.

Erler und Miedler dagegen haben nun schon ihren vierten Karriere-Titel geholt: 2021 gewannen sie ebenso überraschend in Kitzbühel wie im vergangenen Herbst in Wien. 2023 ist schon der Triumph in Acapulco dazu gekommen. Im Race to Turin, der Jahreswertung, liegen Erler/Miedler schon auf Ragn zehn.

Hier das Doppel-Tableau in München

