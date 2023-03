ATP München: Jan-Lennard Struff mit Wildcard am Start

Die erste Wildcard für die BMW Open by American Express vom 15. – 23. April steht fest. Der 32-jährige Jan-Lennard Struff erhält vom Veranstalter einen Platz für das Hauptfeld und kehrt zu einem seiner erfolgreichsten Schauplätze zurück.

von PM

zuletzt bearbeitet: 09.03.2023, 16:46 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff wird in München im Hauptfeld aufschlagen

2021 spielte sich der Warsteiner beim ATP-Turnier in München bis ins Finale und verpasste den „Heimsieg“ nur knapp. Nachdem Struff im vergangenen Jahr verletzungsbedingt eine längere Pause einlegen musste, kämpft er sich aktuell wieder Richtung Top 100, schlug Ende vergangenen Jahres bei den Davis Cup-Finals Shootingstar Denis Shapovalov. „Jan-Lennard hat bei uns über die Jahre starke Leistungen gezeigt und gehört ins Hauptfeld der BMW Open by American Express. Es war für uns klar, dass wir ihm das Vertrauen geben möchten und freuen uns, dass er im April in München aufschlägt“, so Patrik Kühnen, Turnierdirektor.

Neben Struff hatten bereits Alexander Zverev, u.a. Olympiasieger und zweifacher BMW Open by American Express-Champion, sowie Holger Rune, aktuelle Nummer 8 der Welt und Titelverteidiger, ihre Zusage für die 107. Ausgabe des 250er Turniers gegeben.