ATP München: "Kramies" melden sich in Deutschland erfolgreich zurück

Kevin Krawietz und Andreas Mies haben ihren ersten gemeinsamen Auftritt in Deutschland seit Herbst 2022 erfolgreich bestritten. Die zweimaligen French-Open-Champions gewannen ihr Auftaktmatch beim ATP-Tour-250-Turnier in München.

von Florian Heer

zuletzt bearbeitet: 28.04.2022, 06:57 Uhr

© Florian Heer Kevin Krawietz und Andreas Mies haben am Mittwoch auf dem kleineren Court in München reüssiert

Die Kramies sind zurück in Deutschland! Bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt bei einem Heimturnier seit Köln im Oktober 2020 waren Kevin Krawietz und Andreas Mies gleich erfolgreich. Mit frischem Wind und einem Turniersieg aus Barcelona im Gepäck, kämpften die zweifachen Roland-Garros Champions Philipp Oswald aus Österreich und den Mexikaner Hans Hach Verdugo bei den BMW Open by American Express mit 6-4, 6-7(8), 10-6 nach einer Stunde und 48 Minuten Spielzeit nieder.

„Jedes Match ist eng. Wir haben heute aber auch einige Chance liegen gelassen. Am Ende sind wir natürlich happy mit dem Auftakt,“ resümierte Mies im Anschluss an die Erstrundenbegegnung in München.

Erste Erfolge nach Wiedervereinigung

Gerade für den 31-jährigen Kölner war es ein besonderes Erlebnis wieder vor heimischer Kulisse aufschlagen zu können. Zu Beginn des vergangenen Jahres musste sich Mies einer Operation am Knie unterziehen und kehrte im August mit wechselnden Partnern auf die Tour zurück. Anfang 2022 kam es dann zur Reunion mit Krawietz. Beim ATP-Turnier in Sydney stießen die beiden auf Anhieb bis ins Halbfinale vor. Unter die Runde der letzten vier Teams ging es auch einen Monat später bei den Open 13 Provence in Marseille. In der katalanischen Hauptstadt erfolgte dann der insgesamt fünfte Turniererfolg des fränkisch-rheinländischen Duos.

„Ich habe mich extrem gefreut als wir am vergangenen Sonntag den Matchball verwandelt haben“, erklärte Mies, der zusammen mit seinem Partner im Anschluss an den Triumph das traditionelle Bad im beheizten Pool des Real Club de Tenis Barcelona 1899 genießen durfte.

„Das ist ein besonderer Moment gewesen und stellte unseren ersten gemeinsamer Titelgewinn seit den French Open 2020 dar. Danach war ich fast ein Jahr raus. In Barcelona habe ich zum ersten Mal seit meinem Comeback wieder mehr als zwei Matches in einer Woche gewinnen können. Insgesamt war das Turnier mental tough, aber den Schwung wollten wir nach München mitnehmen.“

Nebenplatz mit Atmosphäre

Die Begegnung am MTTC Iphitos fand zwar im Schatten des Center Courts, aber vor großartiger Kulisse, auf dem Platz 1 statt.

„Wir finden beiden den Court 1 cool“, war Krawietz zufrieden mit der Matchansetzung. „Ich spiele schon ewige Jahre hier und jedes Mal, wenn der Platz richtig voll ist, die Tribünen leicht versetzt sind und die Leute auch vom Rasen aus zugeschaut haben, macht das Riesenspaß. Dann gleicht das einem kleinen Hexenkessel. Wir freuen uns auch schon auf die morgige Partie dort und hoffen, dass die Hütte wieder voll sein wird.“

Die Gegner heißen dann Roman Jebavy aus der Tschechischen Republik und Andres Molteni aus Argentinien.

