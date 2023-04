ATP München: Otte im Achtelfinale, Rehberg vergibt Matchbälle

Oscar Otte hat beim ATP-Turnier in München mit einer überzeugenden Vorstellung sein Auftaktmatch gewonnen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 18.04.2023, 14:25 Uhr

© Getty Images Oscar Otte steht in München im Achtelfinale

Es war unangenehm kühl, der Gegner an Nummer fünf gesetzt - Oscar Otte aber ließ sich davon nicht beeindrucken. In seinem Auftaktmatch beim ATP-Turnier in München zeigte der 29 Jahre alte Kölner gegen Sebastian Baez aus Argentinien eine überzeugende Leistung, das 6:2, 7:5 gegen den in der Weltrangliste deutlich höher geführten Sandplatzspezialisten war erst sein vierter Sieg auf der Tour in diesem Jahr, der erste seit Mitte März.

Entsprechend erleichtert war Otte. "Das war ein sehr wichtiger Sieg nach den vergangenen Wochen und Monaten, wichtig für das Selbstvertrauen", sagte er. Nach seinem Sommerhoch im vergangenen Jahr und dem Aufstieg bis auf Rang 36 der Weltrangliste ist Otte nicht zuletzt wegen einer Operation am linken Knie mittlerweile auf Rang 94 zurückgefallen. Der Eingriff erfolgte im Juli, seitdem zwickt das Gelenk immer wieder.

Otte nun gegen Cobolli

Die Rückkehr zur Hochform des Vorjahres zieht sich deshalb. Vorvergangene Woche hätte sich Otte fast ins Hauptfeld des Masters in Monte Carlo gespielt, er vergab aber eine 5:1-Führung im dritten Satz des entscheidenden Quali-Matches. Er habe daraufhin, berichtete Otte mit einem Schmunzeln, bei der Rückkehr in den Spielerbereich Jan-Lennard Struffs Trainer Carsten Arriens aus Frust seine Schläger angeboten: "Kannste haben für deine Kinder." Arriens lehnte ab.

Nächster Gegner von Otte nach dem Erfolg über den Weltranglisten-30. Baez ist der italienische Qualifikant Flavio Cobolli. Bei einem weiteren Sieg winkt ihm ein Viertelfinale gegen Alexander Zverev, der in der ersten Runde ein Freilos hatte. "Ich habe noch eine Rechnung offen", sagte Otte im Scherz, betonte dann aber: "Ich gehe hier von Runde zu Runde. Ich denke, dass ich noch eine Schippe drauflegen kann."

Rehberg vergibt Matchbälle

Vor Otte war bereits Yannick Hanfmann (Karlsruhe) ins Achtelfinale eingezogen, er trifft dort auf Holger Rune aus Dänemark, der im vergangenen Jahr in München sein erstes Turnier gewonnen hatte und in der Weltrangliste seitdem auf aktuell Rang sieben geklettert ist. Rune hatte in der ersten Runde ebenso ein Freilos wie Zverev, der am Mittwoch in das Turnier eingreift. Erster Gegner ist Christopher O'Connell (Australien) oder Ugo Humbert (Frankreich).

Max Hans Rehberg verpasste dagegen eine große Überraschung. Der 19 Jahre alte Lokalmatador, nur die Nummer 412 der Weltrangliste, vergab gegen den auf Rang 75 geführten Ungarn Marton Fucsovics zwei Matchbälle und unterlag nach zähem Ringen 6:4, 6:7 (6:8), 3:6. Seine beiden Chancen zum Sieg besaß Rehberg in seinem erst dritten Match bei einem ATP-Turnier beim Stand von 6:4 im Tiebreak. Davor hatte er bereits mit zwei Breaks in Führung gelegen.

Hier das Einzel-Tableau in München

