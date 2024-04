ATP München: Rehberg lässt gegen Michelsen zu viele Chancen aus

Max Rehberg ist in der ersten Runde des ATP-Tour-250-Turniers in München an Alex Michelsen gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.04.2024, 16:29 Uhr

© Getty Images Max Rehberg konnte seine Chance in München nicht nutzen

Die Chancen waren da für Max Rehberg auf dem Court 1 des MTTC Iphitos. Rehberg, mit einer Wildcard ins 28er-Raster der BMW Open 2024 gekommen, servierte gegen Alex Michelsen schon auf den Gewinn des ersten Satzes, brachte seine Führung aber nicht ins Ziel. Am Ende setzte sich der US-Amerikaner mit 7:6 (3) und 6:3 durch.

Die Partie der beiden war eigentlich auf dem Center Court angesetzt gewesen. Aufgrund der prekären Wetterlage wurden Rehberg und Michelsen aber auf dem zweitgrößten Court tätig.

