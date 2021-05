ATP München: Ruud und Basilashvili komplettieren Halbfinale

Casper Ruud und Nikoloz Basilashvili haben die Fortsetzungen ihrer Viertelfinal-Partien beim ATP-Tour-250-Turnier in München souverän für sich entschieden. Der Norweger und er Georgier bestreiten am Samstagnachmittag das zweite Halbfinale der BMW Open.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.05.2021, 12:24 Uhr

Die Nummer eins ist raus, die Nummer zwei hat ihre Chancen auf den Gewinn des ATP-Tour-250-Turniers in München gewahrt. Während Alexander Zverev am Freitag gegen Ilya Ivashka seinen Abschied nehem musste, machte es Casper Ruud besser. Der Norweger gewann wegen Regens das unterbrochene Match gegen John Millman in der Fortsetzung am Samstag sicher mit 6:3 und 6:4.

Im Halbfinale trifft Ruud nun auf Nikoloz Basilashvili. Der Georgier, in diesem Jahr schon Champion in Doha und in Deutschland schon zwei Mal beim ATP-Tour-500-Turnier in Hamburg erfolgreich, gewann gegen Norbert Gombos sicher mit 6:4 und 6:4.

Das erste Match der Vorschlussrunde tragen Jan-Lennard Struff und Zverev-Bezwinger Ivashka aus.

Hier das Einzel-Tableau in München