ATP München: Taylor Fritz nach Sieg gegen Draper erster Halbfinalist

Taylor Fritz ist als erster Spieler in das Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in München eingezogen. Der US-Amerkaner bezwang Jack Draper in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.04.2024, 15:59 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Taylor Fritz am Donnerstag in München

Taylor Fritz und Jack Draper haben am Freitag den Auftakt der Viertelfinal-Partien in München übernommen. Was beiden Spielern angesichts der zweifalhaften Wetterlage sicher nicht unrecht war. Diesmal war es der starke Wnd, der für Herausforderungen sorgte, die nicht alltäglich auf der ATP-Tour sind. Fritz kam damit nach anfänglichen Problemen ein ganz klein wenig besser zurecht als Draper - und gewann mit 3:6, 6:4 und 7:6 (1).

Damit könnte es in der Vorschlussrunde zu einem Treffen mit Alexander Zverev kommen. Voraussetzung dafür ist ein Sieg der deutschen Nummer eins gegen Cristian Garin. Dieses Match findet aktuell statt. Fritz hatte bereits im Vorjahr das Halbfinale in München erreicht, dort allerdings gegen Botic van de Zandschulp in zwei engen Sätzen verloren.

Am späteren Nachmittag sollen dann noch die Partien Holger Rune gegen Marc-Andrea Huesler und Jan-Lennard Struff gegen Félix Auger-Aliassime folgen.

