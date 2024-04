ATP München: Taylor Fritz plant „faule“ Olympische Spiele in Paris

Bei Taylor Fritz, ab Montag wieder die US-amerikanische Nummer eins, herrscht nicht nur Vorfreude auf die Olympischen Spiele in Paris.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.04.2024, 16:04 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Taylor Fritz wird bei Olympia in Paris die kurzen Wege suchen

Von Jens Huiber aus München

Professionelle Podcaster, Schauspieler, Radiomoderatoren müssten eigentlich vor Neid erblassen, wenn sie Taylor Fritz bei der Analyse seiner Matches zuhören. Der US-Amerikaner, ab Montag wieder Bestklassierter seines Landes (was ihm aber herzlich pari ist), formuliert seine Antworten in einem bemerkenswert honorigen Basston. Herrlich. Und zur Entspannung hat sicherlich auch beigetragen, dass Fritz wenige Minuten vor seiner Pressekonferenz in München am Freitag Jack Draper im Tiebreak des dritten Satzes besiegen konnte.

Nun steht Fritz also erneut im Halbfinale von München. Vor Jahresfrist war er dort an Botin van de Zandschulp gescheitert, nun wartet Cristian Garin, der Champion von 2019. Das allerdings wusste Fritz zum Zeitpunkt seiner Ausführungen noch nicht, es ging mehr ums Allgemeine. Zum Beispiel darum, dass er sich auf der roten Asche sehr wohl fühlt. Ganz im Gegensatz zum grünlichen Pendant in den USA: „Viel rutschiger und schmutziger.“

Fritz wird bei Olympia spielen

Nun trifft es sich ja so, dass auch die olympischen Medaillen in diesem Jahr auf der Terre Battue vergeben werden, in Roland-Garros nämlich. Und Taylor Fritz wird (im Gegensatz zu Landsmann Ben Shelton) dabei sein. Was ihn einerseits schmerzt, denn er hat den Turniersieg in Atlanta und ein Halbfinale in Washington zu verteidigen. Darf verzichtet Fritz für die Chance, wenigstens einmal bei Olympia anzutreten: „Vielleicht bin ich ja in vier Jahren verletzt und kann dann nicht starten.“

Die Gefahr, dass er zum Olympia-Touristen wird, besteht aber auch nicht. „Ich bin eine eher faule Person“, erklärte Fritz freimütig. Das Basketball-Turnier interessiere ihn schon. Aber eigentlich werde er sich vor allem jene Disziplinen ansehen, die in der Nähe des Olympischen Dorfes seien. Welche genau das sein werden, dafür müsse er erst einmal die Lage der einzelnen Sportstätten auskundschaften.

In München sind die Wege jedenfalls kurz. Und jener von Taylor Fritz zum Siegerauto könnte heute noch einmal erheblich kürzer werden.

