ATP München: Taylor Fritz stürmt ins Finale

Taylor Fritz ist mit einem überzeugenden 6:3 und 6:4 gegen Cristian Garin als erster Spieler in das Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in München eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.04.2024, 15:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Jürgen Hasenkopf Taylor Fritz steht in München im Finale

Es waren ungewohnte Bilder in dieser bemerkenswerten Turnierwoche in München, aber: Taylor Fritz und Cristian Garin konnten ihr Halbfinale tatsächlich bei Sonnenschein austragen. Und der US-Amerikaner ließ bei seinem zweiten Antreten beim MTTC Iphitos keinen Zweifel daran, dass er diesmal das Siegerauto mit nach Hause nehmen möchte. Vor einem Jahr war Fritz in der Vorschlussrunde noch Botic van de Zandschulp unterlegen, gegen Garin gewann er sicher mit 6:3 und 6:4.

Eine Hürde muss Fritz auf dem Weg zum möglichen Turniersieg aber noch nehmen: Im morgigen Endspiel geht es entweder gegen den zweimaligen Titelverteidiger Holger Rune oder Jan-Lennard Struff.

Gegen Garin, der 2019 in München den Titel geholt und im Viertelfinale Alexander Zverev besiegt hatte, war Fritz von Beginn an der dominierende Mann. Nach dem 6:3 dauerte es im zweiten Akt ein wenig länger, bis er das letztlich entscheidende Break schaffte. Garin wehrte bei eigenem Aufschlag den ersten Matchball noch ab, wenige Augenblicke später durfte sich Fritz aber von den Zuschauern auf den erneut voll besetzten Rängen aber feiern lassen.

Hier das Einzel-Tableau in München