ATP München: Thiem bekommt Wildcard, Struff gibt Zusage

Einen Monat vor Turnierstart haben bereits zwei ehemalige Finalisten ihre Zusage für die BMW Open gegeben: nämlich Dominic Thiem und Jan-Lennard Struff.

von PM/red

zuletzt bearbeitet: 12.03.2024, 14:34 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem wird wie schon im Vorjahr in München aufschlagen

Dominic Thiem erhält vom Veranstalter die erste Wildcard für das ATP-Tor-250-Turnier vom 13. – 21.04. beim MTTC Iphitos. Der 30-jährige Österreicher, der bereits 17 Einzeltitel inkl. der US Open 2020 auf der Tour gewinnen konnte, wird alles daransetzen, seine Finalteilnahme in München nach 2016 zu wiederholen. „Ich kann es nicht erwarten, wieder in München zu spielen und freue mich auf die Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort“, so Thiem gut vier Wochen vor der 108. Ausgabe des Traditionsturniers.

Thiem hat auch im vergangenen Jahr in München aufgeschlagen, war nach einem Auftakterfolg gegen Constant Lestienne aber an Taylor Fritz gescheitert. Bevor er in die bayerische Landeshauptstadt kommt, möchte sich Dominic Thiem bei insgesamt drei Events auf der Challenger-Tour Match- und Siegpraxis holen. In der aktuellen Woche startet er als Nummer eins im ungarischen Szekesfehervar.

Zverev und Rune führen das Feld an

Mit Jan-Lennard Struff hat ein weiterer Top Spieler und ehemaliger Finalist seine Zusage für die BMW Open gegeben. Die aktuelle Nr. 25 der Weltrangliste stand vor drei Jahren im Finale und darf sich wie auch Dominic Thiem auf viel Unterstützung auf dem Center Court freuen. „Es freut uns sehr, frühzeitig die deutsche Nummer eins und zwei für das Turnier gewonnen zu haben“, sagt Turnierdirektor Patrik Kühnen zur Zusage von „Struffi“. Alexander Zverev, aktuelle Nr. 6 der Welt und Titelverteidiger Holger Rune (#7) hatten bereits im Herbst für das letzte 250er in der bayerischen Landeshauptstadt zugesagt. Ab kommendem Jahr wird das Turnier der ATP 500 Kategorie angehören.

Rune hat die letzten beiden Auflagen des Frühjahrsklassikers gewonnen. Jeweils im Endspiel gegen Botic van de Zandschulp.