ATP München: Volle Tribünen am ersten Quali-Tag - und die Lokalmatadoren liefern

Mit Max Rehberg, Marco Topo und Diego Dedura haben morgen drei deutsche Spieler die Chance, einen Platz im Hauptfeld der BMW Open 2026 zu erreichen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.04.2026, 17:42 Uhr

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© Getty Images Max Rehberg kämpft morgen um einen Platz im Hauptfeld der BMW Open 2026

Turnierchef Patrik Kühnen hatte es angekündigt - und die Münchner Fans haben geliefert. Denn schon am ersten Tag des ATP-Tour-500-Turniers waren die Tribünen fast bis auf den letzten Platz gefüllt. Ein Umstand, den auch Ben Shelton in seiner Pressekonferenz lobend in den Vordergrund stellte.

Und aus deutscher Sicht lief es richtig gut. Marco Topo machte auf dem Center Court den Auftakt, gewann gegen Ugo Blanchet sicher mit 6:4 und 6:3. Topo bekommt es morgen mit dem Schweizer Marc-Andrea Huesler zu tun.

Überraschend gut geriet der Auftritt von Diego Dedura. Denn der Linkshänder hatte zu Beginn der Quali die Nummer eins vor der Brust, nämlich Alexander Shevchenko. Aber Dedura nahm von Beginn an das Zepter in die Hand. Und gewann schließlich mit 6:3 und 7:6 (5). Gegner im Qualifikationsfinale wird der Inder Somit Nagel sein.

Und auch Max Rehberg darf sich Hoffnungen auf einen Platz im 32er-Raster machen. Denn der Münchner setzte sich gegen Arthur Frey mit 6:2 und 7:6 (1) durch. Morgen geht es gegen Vitaly Sachko.

Hier das Quali-Tableau in München



