ATP München: Yannick Hanfmann zieht ins Achtelfinale ein

Yannick Hanfmann hat mit einem hart erkämpften Drei-Satz-Erfolg gegen Alexander Shevchenko das Achtelfinale beim ATP-Tour-250-Turnier in München erreicht.

von SID

zuletzt bearbeitet: 16.04.2024, 21:00 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Yannick Hanfmann steht in München im Achtelfinale

Maximilian Marterer hat beim ATP-Turnier in München eine große Überraschung verpasst. Der 28 Jahre alte Nürnberger unterlag dem an Nummer fünf gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 6:7 (3:7). Das zähe Ringen auf dem Centre Court dauerte 3:24 Stunden.

Seine große Chance, erstmals seit Oktober 2023 wieder ein Match auf der ATP-Tour zu gewinnen, vergab Marterer im dritten Satz, als er erst beim Stand von 5:2 seinen Aufschlag abgeben musste und beim Stand von 6:5 seinen einzigen Matchball nicht nutzen konnte. Die Niederlage ist für den 101. der Weltrangliste bereits die achte in Serie in einem Auftaktmatch.

Koepfer scheitert an Garin

Zuvor war Dominik Koepfer als zweiter von sieben Deutschen im Hauptfeld ausgeschieden. Der 29 Jahre alte Linkshänder aus Furtwangen unterlag dem Chilenen Cristian Garin, der 2019 das Finale in München gewonnen hatte, bei Temperaturen von um die acht Grad und unangenehmem Wind 6:7 (3:7), 3:6.

Der an Nummer sieben gesetzte Koepfer, derzeit die Nummer 54 der Weltrangliste, war in München zum zweiten Mal am Start. Seit dem Turnier in Hamburg im Juli 2021 hat er auf der ATP-Tour kein Match mehr auf Sand gewonnen. Im März war Koepfer beim Masters in Miami nach eindrucksvollen Siegen erst im Achtelfinale an Daniil Medwedew gescheitert.

Hanfmann folgt Molleker

Besser lief es für Yannick Hanfmann (Karlsruhe), der Alexander Shevchenko am frühen Abend 6:7 (6:8), 6:3, 7:5 bezwang. Durch den Sieg gegen den an Nummer acht gesetzten Kasachen zog Hanfmann bei seiner fünften Teilnahme in München zum fünften Mal in die zweite Runde ein. Dort trifft der Weltranglisten-61. auf Marc-Andrea Hüsler aus der Schweiz.

Der Eidgenosse setzte sich 3:6, 6:1, 6:3 gegen den deutschen Nachwuchsspieler Marko Topo (Gräfelfing) durch. Der 20-Jährige verlor damit auch sein viertes Auftaktmatch auf der ATP-Tour. Für das Turnier in München hatte Topo von Turnierdirektor Patrik Kühnen eine Wildcard erhalten.

Der an Nummer eins gesetzte Alexander Zverev bestreitet sein Auftaktmatch am Mittwoch gegen den Österreicher Jurij Radionov. Erst am Donnerstag starten der an Nummer vier gesetzte Jan-Lennard Struff und der an Nummer zwei gesetzte Titelverteidiger Holger Rune aus Dänemark in den Einzel-Wettbewerb.

Hier das Einzel-Tableau in München