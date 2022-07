ATP Newport: Andy Murray dreht gegen Max Purcell die Partie

Andy Murray steht beim ATP-250-Event von Newport im Viertelfinale. Gegen den Australier Max Purcell benötigte es dafür jedoch eine Willensleistung.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 13.07.2022, 21:45 Uhr

Andy Murray steht im Viertelfinale von Newport

So wirklich glücklich mit seinem Tennis wirkte Andy Murray an diesem Mittwoch in Newport nie. Der Schotte schimpfte immer wieder lautstark - insbesondere aufgrund der Tatsache, dass der ehemalige Weltranglistenerste gegen Max Purcell Durchgang eins überraschend mit 4:6 abgeben musste.

Kurz sah es in der Folge sogar danach aus, als würde es für den Schotten in Newport eine herbe Klatsche setzen: Murray lag gegen den Doppelspezialisten aus Australien auch in Satz zwei schnell mit Break und 0:2 zurück, drehte dann aber gehörig auf. Und holte sich mit sechs Spielgewinnen am Stück den Satz mit 6:2.

Murray gegen Bublik

Diese Tonart sollte sich nun fortsetzen. Am meisten beschäftigten Murray in der Folge die ungewöhnlich fehleranfälligen Linienrichter in Newport, die immer wieder zum Unmut des dreifachen Grand-Slam-Siegers mit einer Wiederholung des Punktes aufgelöst wurden.

Am Ausgang änderte dies jedoch wenig: Murray fixierte mit 4:6, 6:2 und 6:1 den Einzug in die Runde der letzten Acht, wo es nun gegen Alexander Bublik geht, der gegen Jack Sock die Oberhand behielt.

Hier geht´s zum Draw von Newport!