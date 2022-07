ATP Newport: Andy Murray hängt noch eine Rasen-Woche dran

Beim ATP-Tour-250-Turnier in Newport, Rhode Island, wird traditionell auch nach Wimbledon noch auf Rasen gespielt. Mit dabei: Andy Murray. Und ein weiterer Veteran.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.07.2022, 12:07 Uhr

© Getty Images Andy Murray legt noch einmal eine Rasen-Schicht ein

Es ist davon auszugehen, dass Andy Murray sehr bald nach seinem Rücktritt einen Platz in der International Tennis Hall of Fame zugestanden bekommen wird. Da macht es sich schon mal gut, dass der dreimalige Major-Champion beim Turnier in Newport vorbeischaut. Denn dort ist auch die Ruhmeshalle des Tennissports beheimatet. Murray startet also noch einen letzten Angriff auf Rasen 2022, er geht mit einer Wildcard ausgestattet als Nummer sechs in das 250er-Event und spielt zum Auftakt gegen Sam Querrey.

Angeführt wird die Setzliste von Félix Auger-Aliassime vor John Isner und Alexander Bublik, die ebenso wie Maxime Cressy mit einem Freilos starten. Neben Murray ist auch noch ein zweiter Veteran mit Legenden-Status im Rennen: Feliciano Lopez nämlich, der im Linkshänder-Duell gegen Jiri Vesely ran muss.

Und auch ein frisch gebackener Wimbledon-Champion schlägt in Newport auf: Max Purcell, der am gestrigen Samstag mit Matthew Ebden den Doppel-Titel an der Church Road geholt hat, bekam wie Murray eine Wildcard. Zwei deutsche Vertreter sind ebenfalls im 28er-Raster zu finden: Dominik Koepfer eröffnet gegen einen Qualifikanten, Peter Gojowczyk gegen Ugo Humbert aus Frankreich.

