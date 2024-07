ATP Newport: Eine reine US-Angelegenheit - und Opelka mittendrin

Beim ATP-Tour-250-Turnier in Newport kommt es im Einzel zu rein amerikanischen Halbfinal-Matches. Mit dabei: Comeback Reilly Opelka.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.07.2024, 10:24 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Reilly Opelka spielt heute um einen Finalplatz in Newport

Das letzte Zucken der Rasensaison findet alljährlich ja in Newport statt, beim Turnier der International Tennis Hall of Fame. Nur in den seltensten Fällen schlagen dort jene Männer auf, die zuvor in Wimbledon Großes geleistet haben. Was nicht heißt, dass nicht auch in Newport großes Rasentennis geboten wird.

Und in der aktuellen Ausgabe wieder mit besonders stark ausgeprägtem lokalen Einschlag.

Denn alle vier Plätze in der Vorschlussrunde im Einzel sind mit US-Amerikanern besetzt. Und das entspricht - mit einer Ausnahme - durchaus der Setzliste. So trifft in der unteren Tableau-Hälfte die Nummer zwei, Marcus Giron, auf die Nummer vier, Christopher Eubanks. Während Eubanks. Im vergangenen Jahr Sieger bei den Mallorca Championships, gegen Aleksandar Vukic erst im Tiebreak des dritten Satzes seinen Halbfinal-Platz fixierte, hatte Giron mit Alex Bolt beim 6:4 und 6:1 keine Probleme.

Was auch für die Nummer drei, Alex Michels, gilt. Der gewann gegen Aleksandar Kovacevic sicher mit 6:4 und 6:4. Fehlt also nur noch die Nummer eins, damit auch wirklich alles nach Papierform verliefe. Aber da hatte Reilly Opelka im Achtelfinale etwas dagegen. Opelka, der in Newport sein Comeback nach langer Verletzungspause feiert, gewann also in Runde zwei gegen Turnierfavorit Adrian Mannarino. Und legte am Freitag gegen Mackenzie McDonald mit 4:6, 6:3 und 6:4 nach. Was ihm ein Halbfinal-Date mit Alex Michels eingebracht hat.

Hier das Einzel-Tableau in Newport