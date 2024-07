ATP Newport: Opelka, der niedrigste platzierte Halbfinalist der ATP-Era

Das gelungene Comeback geht weiter. Bei dem ATP-Tour-250-Turnier in Newport besiegte Reilly Opelka Landsmann Mackenzie McDonald in einer Drei-Satz-Partie und steht damit als niedrigster platzierter Spieler der ATP-Tour-Geschichte in einem Halbfinale.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 19.07.2024, 08:58 Uhr

Lange Zeit war Reilly Opelka aufgrund einer Verletzung von der Tennisbühne verschwunden. Sein letztes Match auf der großen ATP-Tour bestritt der 26-jährige, der mittlerweile auf Platz 1188 in der Weltrangliste abgerutscht ist, im August 2022 beim 500er-Turnier in Washington. Mit seinem Viertelfinalsieg knackte der US-Amerikaner dadurch den Rekord des am niedrigsten gerankten Spielers der Geschichte, der sich für das Halbfinale qualifizieren konnte und steht somit erstmals seit April 2022 unter den letzten Vier Spielern bei einem ATP-Tour-Turnier.

Nach 1:48 Minuten und mit 27 Asse gegen Viertelfinalgegner Mackenzie McDonald servierte sich der 2,11 Meter große Opelka ins Halbfinale. Den ersten Satz gab der ehemalige Weltranglistensiebzehnte noch mit 4:6 an Landsmann McDonald ab, danach setzte sich der Aufschlagriese mit 6:3 und 6:4 durch. Es ist das 14. Halbfinale seiner Karriere und das erste auf Rasenbelag. Den topgesetzten Adrian Mannarino besiegte Opelka bereits im Achtelfinale. Nun wartet im Halbfinale drittgesetzter Alex Michelsen, ebenfalls aus den USA.

