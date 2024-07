ATP Newport: Vorjahresfinalist Michelsen brüskiert Opelka

Mit einer dominanten Leistung stoppte Vorjahresfinalist Alex Michelsen beim ATP-250-Turnier in Newport den Comeback-Lauf von Reilly Opelka und sieht sich im Finale Marcos Giron gegenüber, der sich im zweiten rein US-amerikanischen Halbfinale gegen Christopher Eubanks durchkämpfen konnte.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 20.07.2024, 23:28 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Nach seiner Glanzvorstellung gegen Reilly Opelka greift Alex Michelsen im Endspiel von Newport nach seinem ersten ATP-Titel.

Story-Potenzial zuhauf bot das erste rein US-amerikanische Halbfinale beim ATP-250er-Rasen-Event in Newport. Zum einen tummelte sich da der Comeback-Spieler Reilly Opelka, der nach langer Verletzungspause sein erstes Turnier bestritt und dabei gleich drei Match-Siege einfahren konnte. Auf der anderen Seite stand der Weltranglisten-61. Alex Michelsen, der auf dem grünen Geläuf ebenfalls bestens zurechtkommt und im Vorjahr in der Heimat der Tennis Hall of Fame überraschend ins Endspiel einziehen konnte.

Zu Beginn der Partie sah es so aus, als sollte der 26-jährige Opelka weiter an seinem Comeback-Märchen schreiben können. Gleich im ersten Game erspielte sich der 2-11-Meter-Hüne zwei laufende Break-Chancen, konnte diese aber ebenso wenig nutzen wie eine weitere Möglichkeit im fünften Spiel. Sein 19-jähriger Gegner dagegen zeigte sich da wesentlich effektiver und schlug bei seiner ersten Chance mit dem Break zur 4:2-Führung zu.

Von nun an drehte der an Nr. 3 gesetzte Michelsen richtig auf und übernahm komplett das Zepter der Partie. Sobald es zum richtigen Ballwechsel kam, dominierte der Weltranglisten-61. mit spielerischer Leichtigkeit und überließ seinem Gegner kein weiteres Spiel mehr zum finalen 6:2, 6:0 nach genau einer Stunde Spielzeit.

Im Vorjahr musste sich der kalifornische Teenager bei seinem sensationellen Finallauf im Endspiel dem Franzosen Adrian Mannarino geschlagen geben, der bei der laufenden Ausgabe als topgesetzter Spieler in der zweiten Runde von Wildcard-Spieler Opelka in drei Sätzen rausgenommen wurde.

Giron ringt Eubanks nieder

Wesentlich ausgeglichener ging es in der zweiten US-amerikanischen Auseinandersetzung zwischen dem an Nr. 2 geführten Marcos Giron und dem an Position 4 gelisteten Christopher Eubanks zur Sache. Im ausgeglichenen ersten Durchgang erspielte sich der 30-jährige Giron die einzig beiden Break-Chancen, wovon er die zweite verwerten und den Vorsprung zum Satzgewinn transportieren konnte.

Der zweite Satz war von verschiedenen Läufen beider Spieler gekennzeichnet. Erst startete der 28-jährige Eubanks mit einer schnellen 3:0-Führung, musste aber postwendend den Ausgleich hinnehmen. Anschließend konterte der Weltranglisten-128. mit erneut drei in Folge gewonnener Spiele und schaffte somit den Satzausgleich.

Im dritten Akt war es Giron, der mit einem 3:0-Vorsprung startete und diesen Vorsprung zum 5:2 ausbauen konnte. Beim Aufschlag seines Gegners erspielte sich der auf Weltranglisten-Position 46 geführte Kalifornier zwei laufende Matchbälle. Den ersten konnte Eubanks noch mit einem Netzangriff per Smash abwehren. Anschließend setzte der Spieler aus Georgia eine Vorhand ins Netz und musste seinem Gegenüber zum 6:4, 3:6, 6:2-Erfolg nach 1:43 Stunden gratulieren.

Somit geht es im morgigen Endspiel des Turniers von Newport, das in diesem Jahr zum letzten Mal ausgetragen wird, sowohl für Michelsen als auch für Giron um den jeweils ersten Titel auf der ATP-Tour.

Hier das Einzel-Tableau aus Newport