ATP NextGen Finals: Fonseca vervollständigt Teilnehmerfeld

Joao Fonseca sicherte sich als letzter Spieler seinen Platz bei den 2024 #NextGen ATP Finals. Mit der Qualifikation des Brasilianers ist das Line-up des 20-unter-20-Turniers komplett.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 30.11.2024, 22:35 Uhr

© Getty Images

Zum zweiten Mal wird Saudi-Arabien die #NextGen Finals in Jeddah austragen. Und die Teilnehmer des mit knapp über 2 Millionen US-Dollar dotierten Turniers stehen nun endgültig fest. Fonesca komplementiert als Letzt-Qualifikant das Feld. Der Brasilianer konnte dieses Jahr riesige Fortschritte erzielen. Am Jahresanfang stand der 18-jährige noch auf Platz 730 der Rangliste. Am Ende der Saison ist er der jüngste Spieler, der in den Top-150 der Welt vertreten ist.

Fonsecas kometenhafter Aufstieg begann mit einem traumhaften Viertelfinaleinzug im Februar bei seinem Heimturnier, dem ATP 500 Event in Rio de Janeiro. In seinem erst zweiten Match auf Tour-Ebene besiegte Fonseca den anderen #NextGenATP-Star Arthur Fils mit 6:0, 6:4. „Mit den acht besten Spielern unter 20 Jahren zu spielen“, sagte Fonseca. „Es ist ein Traum, mit diesen Jungs in diesem Turnier zu spielen.“

Angeführt wird das Feld von Arthur Fils. Der zweifache Titelträger zählt zum Favoriten des Turniers und gilt als Wackelkandidat bezüglich der Teilnahme, denn vielleicht will der Hamburg Open Champion auch seine Ferien genießen und zählt sich gar nicht mehr als Kandidat der #NextGen Finals dazu. Neben Favorit Fils hat sich auch Alex Michelsen zum zweiten Mal für das Abschlussturnier in Jeddah qualifiziert. Auf der Liste folgen Jakub Mensik, Juncheng Shang, Learner Tien, Luca Van Assche und Nishesh Basavareddy.