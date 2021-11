ATP NextGen Finals: Musetti ringt Gaston nieder, Korda gewinnt auch zweites Match

Lorenzo Musetti rang Hugo Gaston bei den #NextGen Finals im längsten Match der Turniergeschichte in fünf Sätzen nieder. Zudem gewann Sebastian Korda auch seine zweite Partie.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.11.2021, 07:26 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti setzte sich gegen Hugo Gaston durch

Kurz vor Mitternacht wusste Lorenzo Musetti seine Landsleute am Mittwoch bei den #NextGen Finals in Mailand in einen regelrechten Rauschzustand zu versetzen. Fast 30 Minuten, nachdem der Italiener gegen Hugo Gaston seine ersten beiden Matchbälle vorgefunden hatte, brachte er die Partie letztlich zu einem erfolgreichen Ende.

4:3 (4), 4:3 (6), 2:4, 3:4 (7) und 4-2 hieß es am Ende aus der Sicht des Weltranglisten-58., der nach seiner Auftaktniederlage gegen Sebastian Baez damit auch seine Chance auf den Halbfinaleinzug wahrte. 2:33 Stunden benötigte Musetti, um Gaston niederzuringen - Rekord in der noch jungen Geschichte des Turniers.

Zuvor hatte sich im ersten Match der Night Session Sebastian Korda mit 4:3 (3), 4:2 und 4:2 gegen Baez behauptet. Aufgrund des Sieges von Musetti durfte sich der US-Amerikaner aber noch nicht über das Erreichen der Vorschlussrunde freuen. Theoretisch haben in Gruppe B noch alle vier Spieler die Chance, sich für das Semifinale zu qualifizieren

Anders sieht die Ausgangslage in Gruppe A aus. In dieser löste der topgesetzte Carlos Alcaraz bereits das Ticket fürs Halbfinale, den zweiten Platz werden Holger Rune und Brandon Nakashima im direkten Duell ausspielen.

