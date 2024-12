ATP: Novak Djokovic in Brisbane noch ohne Andy Murray

Novak Djokovic wird seine Saison 2025 ohne Trainer Andy Murray beim ATP-World-Tour-250-Event in Brisbane beginnen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 05.12.2024, 09:52 Uhr

Für Novak Djokovic geht die nächste Spielzeit zum frühestmöglichen Zeitpunkt los: Der 37-jährige Serbe, der ohne viel Diskussionsbedarf als bester Tennisspieler in der Geschichte des Herrentennis bezeichnet werden kann, startet seine Saison mit dem Brisbane International, das vom 29. Dezember 2024 bis zum 5. Januar 2025 stattfindet.

Djokovic kehrt damit erstmals seit 2009 zu diesem Turnier zurück. Laut einem aktuellen Bericht von Yahoo Sport wird der ehemalige Weltranglistenerste Murray, der ab der Saison 2025 Djokovics Trainer sein wird, den in Belgrad geborenen Star während des Turniers nicht an der Seitenlinie begleiten können.

Gelingt der 25. Grand-Slam-Sieg?

Die Gründe für Murrays Abwesenheit in Brisbane sind nicht bekannt. Djokovic äußerte jedoch seine Freude über die Teilnahme am Turnier: “Ich bin begeistert, meinen australischen Swing beim Brisbane International zu starten und wieder in der Pat Rafter Arena anzutreten”, so der 37-Jähriger.

Die Zusammenarbeit zwischen Djokovic und Murray wurde kürzlich bekannt gegeben. Murray, der seine aktive Karriere nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris beendete, wird Djokovic ab der Saison 2025 als Trainer unterstützen. Beide Spieler, die im Mai 1987 geboren wurden, haben eine lange gemeinsame Geschichte als Rivalen auf dem Platz. Djokovic hält im direkten Vergleich einen Vorsprung von 25:11 Siegen.

Murray zeigte sich ebenfalls erfreut über seine neue Rolle: “Ich freue mich darauf, Zeit auf der gleichen Seite des Netzes wie Novak zu verbringen und ihm zu helfen, seine Ziele zu erreichen.” Djokovic, der in der Saison 2024 keinen Grand-Slam-Titel gewinnen konnte, hofft, mit Murrays Unterstützung seinen 25. Major-Titel zu erringen und damit den Rekord von Margaret Court zu übertreffen.