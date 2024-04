ATP: Novak Djokovic möglicherweise bald ohne Trainer unterwegs?

Der 24-fache Grand-Slam-Champion Novak Djokovic schließt nicht aus, dass er in Zukunft auch ohne Trainer auf der ATP-Tour unterwegs sein könnte.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 23.04.2024, 21:51 Uhr

© Getty Images Wird Novak Djokovic demnächst ohne Trainer auf der ATP-Tour unterwegs sein?

Landsmann Nenad Zimonjic hatte es sich beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo in der Betreuerbox von Novak Djokovic bequem gemacht. Nachdem der Serbe die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Goran Ivanisevic Ende März für beendet erklärt hatte, war die ehemalige Nummer eins im Doppel zur Stelle und füllte die vakante Position aus. Gerüchten zufolge dürfte Zimonjic auch beim Sandplatz-Turnier in Rom an des "Djokers" Seite stehen. Wie es danach weiter geht, scheint noch völlig offen.

Bei den Laureus World Sports Awards in Madrid überraschte der Rekordspieler mit einer bislang eher undenkbaren Variante: "Ich denke, ich bin jetzt in einer Phase meiner Karriere, in der ich es mir leisten kann, darüber nachzudenken, ob es nicht auch eine Option ist, keinen Trainer zu haben." Allerdings weichte "Nole" die steile These in Folge etwas auf: "Es ist nicht so, dass ich der Meinung bin, dass ich gar keinen Trainer brauche. Ich denke, es ist immer von Vorteil ein gutes Team zu haben."

"Wir sprechen über eine Fortsetzung"

Ob es am Ende doch Zimonjic bleibt, der die Quasi-Führungsrolle im Team Djokovic bis auf weiteres innehaben wird, wird der amtierende ATP-Finals-Champion wohl in den nächsten Tagen und Wochen entscheiden. "Ich hatte wirklich eine gute Zeit mit Zimonjic. Wir sprechen über eine Fortsetzung. Mal sehen, ich werde die Entscheidung in der nächsten Zeit treffen."

Mit den French Open beginnt eine enorm dichte und wichtige Zeitspanne für den 36-Jährigen. Neben Roland Garros, Wimbledon und den US Open stehen die Olympischen Spiele in Paris ganz weit oben auf der Prioritätenliste des Südslawen.