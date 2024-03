Novak Djokovic trennt sich von Trainer Goran Ivanisevic!

Novak Djokovic wird künftig ohne Goran Ivanisevic als Coach auf der Tour unterwegs sein. Das verkündete der Djoker am Mittwochvormittag auf Instagram.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 27.03.2024, 11:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Novak Djokovic, Goran Ivanisevic

Ob der schlechte Saisonstart damit zusammenhängt? Fakt ist nun, dass der ehemalige "Herr der Asse" Goran Ivanisevic nicht mehr Teil des Teams um Novak Djokovic sein wird.

Man habe sich vor ein paar Tagen gemeinsam dazu entschlossen, nicht mehr weiter zusammenzuarbeiten, schrieb Djokovic auf Instagram in einem ausführlichen Post.

Er erinnere sich noch gut an den Moment, als er Ivanisevic eingeladen habe als Coach neben Marian Vajda "um etwas Aufschlag-Magie in unser Team zu bringen". "Seitdem haben wir nicht nur aufgeschlagen, sondern auch viel gelacht, Spaß gehabt, zum Jahresende die Nummer 1 der Weltrangliste gestellt, Rekorde gebrochen und 12 weitere Grand-Slam-Turniere (und ein paar Endspiele) gewonnen. Habe ich schon erwähnt, dass es auch ein bisschen Drama gab?"

Die gab es für die Öffentlichkeit vor allem während der Matches, in denen Djokovic durchaus emotional mit Ivanisevic umging - was er in Siegerehrungen immer wieder amüsant aufgriff.

Djokovic bedankt sich bei Goran: "Ich liebe dich"

"Unsere Chemie auf dem Platz hatte ihre Höhen und Tiefen, aber unsere Freundschaft war immer felsenfest. Ich kann sogar mit Stolz sagen (ich bin mir nicht sicher, ob er es auch ist 🤪), dass wir nicht nur gemeinsam Turniere gewonnen haben, sondern auch einen Nebenkampf in Parchisi ausgetragen haben... viele Jahre lang. Und - dieses Turnier hört für uns nie auf."

Djokovic bedankte sich am Ende seines Posts "für alles, mein Freund. Ich liebe dich."

Offen ist, wie Djokovic nun sein Team gestalten wird. Denn mit Coach Vajda arbeitet er auch nicht mehr zusammen. Die beiden hatten sich nach einer Trennung einst wieder zusammengerauft, seit 2022 war aber nur noch Ivanisevic für die Tennisbelange des Djokers zuständig.

Djokovic hatte nach einem für seine Verhältnisse verpatzten Saisonstart und dem frühen Aus in Indian Wells auf das aktuell laufende Masters-Turnier in Miami verzichtet. Er trainiert aktuell in Belgrad und wird wohl in Monte-Carlo wieder aufschlagen.