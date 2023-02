ATP: Novak Djokovic wünscht sich ein French-Open-Finale gegen Rafael Nadal

Der Serbe Novak Djokovic sprach bei einer Pressekonferenz in seiner Heimat über sein Wunschfinale in Roland Garros und über die Zukunft von Carlos Alcaraz.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 25.02.2023, 20:17 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Rafael Nadal standen sich in Roland Garros bislang zehnmal gegenüber - dreimal davon im Endspiel

Hand auf's Herz - gegen ein French-Open-Finale 2023 zwischen Branchenprimus Novak Djokovic und Rekordsieger Rafael Nadal hätten wohl die allerwenigsten echten Tennisfans etwas einzuwenden. So hat es das Duell in den letzten 16 Jahren zwar unfassbare 59 Mal gegeben, aber ob des fortgeschrittenen (Sport-)Alters der beiden Allzeit-Größen dürften gleichzeitig auch nicht mehr gar so viele folgen.

Roland-Garros-Duelle zwischen "Nole" und dem "Stier aus Manacor" wurden seit 2006 insgesamt zehnmal ausgespielt, davon gingen acht an den 14-fachen Sandplatz-Major-Champion aus Spanien, drei von ihnen wiederum in alles entscheidenden Finalspielen. Kein Wunder also, dass der Serbe diese Scharte gerne ausbügeln würde.

Alcaraz "verdient alles"

Bei einer Pressekonferenz des aktuell Weltranglisten-Ersten in Belgrad wünschte sich der 35-Jährige Südslawe dementsprechend ebenfalls diese Traumkonstellation im Match um den "Coupe des Quatre Mousquetaires": "Mein Hauptrivale bleibt Nadal. Obwohl Alcaraz die Nummer eins war, jetzt die Nummer zwei ist, einen Slam gewonnen hat und er wahrscheinlich das nächste große Ding in unserem Sport ist, denke ich, dass die Rivalität mit Nadal etwas ist, das man nicht innerhalb eineinhalb Jahre beiseite schieben kann."

"Nadal war und ist wahrscheinlich der größte Rivale, den ich in meiner gesamten Karriere hatte. Ich würde ihm gerne im Finale von Roland Garros gegenüberstehen", so Djokovic weiter. In jedem Fall hat der "Djoker" aber auch große Hochachtung vor den Leistungen des erst 19-Jährigen aus der Region Murcia: "Es ist erstaunlich, dass er so schnell auf das höchste Niveau zurückkehren konnte, das ist ein Merkmal eines reifen Sportlers, eines erfahrenen Spielers. [..] Er bringt neue Energie ins Tennis, ist ein sehr dynamischer Spieler und Mensch. Er verdient alles."