ATP Nur-Sultan: Soonwoo Kwon holt ersten Karriere-Titel

Der Südkoreaner Soonwoo Kwon hat beim ATP-250er-Turnier in Nur-Sultan den ersten Titel seiner Laufbahn gewonnen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.09.2021, 12:28 Uhr

© Getty Images Soonwoo Kwon

Der 23-Jährige schlug im Finale James Duckworth mit 7:6 (6), 6:3.

Kwon ist aktuell auf Platz 82 im ATP-Ranking notiert, dank seines Sieges wird er am Montag erstmals die Top 60 knacken.

Kwon ist damit der neunte Spieler auf ATP-Seite in diesem Jahr, der seinen Premierentitel feiert.

Aber auch für den Australier Duckworth geht eine erfolgreiche Woche zu Ende: Für den 29-Jährigen war es das erste Finale bei einem ATP-Turnier. Er wurde im Laufe seiner Karriere immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, in diesem Jahr aber läuft es: Duckworth erreichte in Wimbledon die dritte Runde und gewann zuletzt das Challenger-Turnier in Istanbul. Er wird sich ebenfalls erstmals unter den Top 60 einreihen.