ATP Queen’s Club: Alcaraz und Draper meistern Auftakthürde

Mit etwas Mühe ist der frisch gekürte French-Open-Champion Carlos Alcaraz mit einem Zweisatz-Erfolg gegen den Australier Adam Walton in das ATP-500er-Rasen-Turnier im Londoner Queen’s Club gestartet. Komplett ohne Probleme siegte dagegen Jack Draper gegen den US-Amerikaner Jenson Brooksby.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 17.06.2025, 18:44 Uhr

© Getty Images Trotz kräftiger Gegenwehr konnte Carlos Alcaraz sein Auftaktmatch im Londoner Queen's Club in zwei Sätzen gewinnen.

Nach dreitägigem Urlaubs-Trip auf Ibiza stieg der fünffache Grand-Slam-Champion Carlos Alcaraz wieder in den Trainingsbetrieb ein, um sich bestmöglich auf die nächste Grand-Slam-Titelverteidigung in Wimbledon vorzubereiten. Und idealerweise käme ihm da sein Londoner Double von 2023 in den Sinn, als er vor seinem ersten Titel in Wimbledon bereits davor im Queen’s Club triumphierte.

Der Auftakt im edlen Rasen-Club in London hielt für den 22-jährigen den Australier Adam Walton bereit, der all seine Titel bislang auf Hard-Court gewinnen konnte und zum ersten Mal in seiner Karriere den spanischen Weltranglisten-2. forderte. Nach ausgeglichenem Beginn ohne Break-Möglichkeiten erspielte sich Alcaraz in einem Marathonspiel im berüchtigten sieben Spiel, das sechsmal über Einstand ging, insgesamt drei Break-Chancen, wovon er die dritte letztlich nutzen konnte. Nachdem er im anschließenden Game bei Aufschlag seines 26-jährigen Gegners zwei Satzbälle nicht verwerten konnte, servierte er im Folgegame souverän aus und besiegelte mit einem Ass bei zweitem Aufschlag den Gewinn des ersten Durchgangs.

Auch im zweiten Akt starteten beide Protagonisten mit souveränen Aufschlagspielen. Diesmal war es aber jedoch der Australier, der sich beim Stand von 5:4 zwei laufende Break-Möglichkeiten, gleichbedeutend mit Satzbällen, erspielen konnte, diese jedoch ungenutzt ließ. Im Tiebreak hielt der Lucky Loser bis zum 4:4 weiter mit, ehe Alcaraz das entscheidende Mini-Break gelang und dieses mit zwei erfolgreich gespielten Aufschlagpunkten bestätigte. Mit einem Vorhand-Winner fixierte er den 6:4, 7:6 (4)-Endstand. Im Achtelfinale sieht sich Alcaraz dem Sieger der Begegnung zwischen dem Australier Jordan Thompson und Jauma Munar aus Spanien gegenüber.

Draper souverän

Ohne Probleme startete der an Nr. 2 gesetzte Lokalmatador Jack Draper ins Turnier. Dabei konnte sein US-amerikanischer Gegner Jenson Brooksby nur einen halben Satz lang mitspielen, ehe der 23-jährige Draper komplett das Ruder übernahm und nach 79 Minuten mit 6:3, 6:1 triumphierte. Im Achtelfinale wartet auf den britischen Linkshänder Alexei Popyrin, der seinen australischen Landsmann Aleksander Vukic knapp im Tiebreak des dritten Satzes nach 2:33 Stunden niederringen konnte.

Shelton patzt

Eine überraschende Niederlage musste der an Position 6 geführte US-Amerikaner Ben Shelton einstecken. Sein französischer Gegner Arthur Rinderknech erspielte sich in der Partie die einzigen sechs Break-Möglichkeiten, musste diese aber alle verstreichen lassen und zweimal den Gang in den Tiebreak antreten. Dort behielt der Lucky Loser aber jeweils die Oberhand und siegte nach 1:50 Stunden mit 7:6 (5), 7:6 (4). Im Achtelfinale wartet auf den 29-Jährigen der US-Amerikanische Aufschlaghüne Reilly Opelka, der den Argentinier Camilo Ugo Carabeli mit 7:6 (6), 6:4 bezwingen konnte.

